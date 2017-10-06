На российско-казахстанской границе задержали подозреваемого в убийстве

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России нашли жителя Быковского района, который был в розыске по подозрению в убийстве. Разыскиваемый мужчина 1969 года рождения был пойман в частном доме села Кайсацком Палласовского района. Мужчина хотел пересечь российско-казахстанскую границу. Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе Пограничного управления ФСБ, подозреваемый быковчанин планировал скрыться от полиции на территории Казахстана. В результате оперативных мероприятий мужчина был задержан и передан сотрудникам ОМВД РФ по Быковскому району Волгоградской области. Юлия Соболева

Фото, видео: globallookpress,

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