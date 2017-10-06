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На российско-казахстанской границе задержали подозреваемого в убийстве Печать
Скандалы и ЧП Волгоград
06.10.2017 13:24

На российско-казахстанской границе задержали подозреваемого в убийстве

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России нашли жителя Быковского района, который был в розыске по подозрению в убийстве.

Разыскиваемый мужчина 1969 года рождения был пойман в частном доме села Кайсацком Палласовского района. Мужчина хотел пересечь российско-казахстанскую границу.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе Пограничного управления ФСБ, подозреваемый быковчанин планировал скрыться от полиции на территории Казахстана.

В результате оперативных мероприятий мужчина был задержан и передан сотрудникам ОМВД РФ по Быковскому району Волгоградской области.

Юлия Соболева
Фото, видео: globallookpress,

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