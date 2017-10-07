Волгоградские дворы станут долгостроями?
Один из приоритетных федеральных проектов, в рамках которого идет благоустройство волгоградских двор....
На митинг против застройки поймы реки Царица пришли 10 человек
Волгоградцы не захотели массово поддержать акцию протеста против возведения в пойме трех гостиниц. ....
|Волгоградец попался с «солью»
|Скандалы и ЧП Волгоград
|07.10.2017 03:59
|
Проведенная экспертиза показала, что «порошок» является наркотическим веществом синтетического происхождения, общая масса которого составила 1,142 грамма.
- Мужчина признался, что наркотики принадлежат ему, но приобрел он их исключительно для личного потребления, - сообщили ИА «Социнформбюро» в пресс-службе Управления МВД России по городу Волгограду.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 228 части 2 УК РФ (Незаконное хранение наркотических средств без цели сбыта в крупном размере). Данная статья предусматривает срок наказания от трех до десяти лет лишения свободы.
Евгений Иванов
Понравилась новость? Поделись с друзьями!
-
03:59
Волгоградец попался с «солью»
-
06.10.2017 23:45
«Молодежка» обыграла Австрию
-
06.10.2017 13:24
На российско-казахстанской границе задержали подозреваемого в убийстве
-
06.10.2017 13:20
Волгоградская прокуратура признала законной вырубку «Парка вдов»
-
06.10.2017 13:03
Волгоград признан городом-миллиоником с самыми дешевыми офисами
-
06.10.2017 13:02
Власти Волгограда озвучили сроки подачи тепла
-
06.10.2017 12:44
Под Волгоградом друг вонзил нож в спину друга
-
06.10.2017 12:16
В Волгоградской области выросли доходы от железной дороги
-
06.10.2017 12:07
Задержанный за ограбление под Волгоградом уличен в восьми нападениях в Ростовской области. ВИДЕО
-
06.10.2017 11:59
Расписание электрички Волгоград-Качалино-Петров Вал изменится с 9 октября
-
06.10.2017 11:36
В Камышинском районе обнаружили очаг распространения бешенства
-
06.10.2017 11:25
На участие в благотворительном красочном забеге подано более 400 заявок
-
06.10.2017 11:18
Движение на улице Новороссийской ограничат до 10 октября
-
06.10.2017 10:59
В Волгограде застройщику продлили разрешение на строительство дома
Самое читаемое
-
03:59
Волгоградец попался с «солью»
-
06.10.2017 13:24
На российско-казахстанской границе задержали подозреваемого в убийстве
-
06.10.2017 13:20
Волгоградская прокуратура признала законной вырубку «Парка вдов»
-
06.10.2017 12:44
Под Волгоградом друг вонзил нож в спину друга
-
06.10.2017 12:07
Задержанный за ограбление под Волгоградом уличен в восьми нападениях в Ростовской области. ВИДЕО
-
06.10.2017 11:36
В Камышинском районе обнаружили очаг распространения бешенства
-
06.10.2017 10:59
В Волгограде застройщику продлили разрешение на строительство дома
Последние комментарии
-
Администрация Волжского настаивает на отмене маршруток
-
Также чиновники посчитали, что маршрутные такси дублируют муниципальные маршруты, поэтому могут ... >>
-
-
Активисты развенчали мифы и заблуждения относительно перевода часов в Волгограде
-
В Советском районе Волгограда объявили карантин по бешенству
-
Волгоградцам предлагают отдать свой голос за самый лучший парк
-
В октябре недопустимое содержимое числа будет подведён итог? Или в октябре недопустимое содержимое ... >>
-
-
Размер бургеров из Макдональдса разочаровал экспертов УФАС
-
Сколько еще кинотеатру «Юбилейный» в Красноармейском районе Волгограда «гнить заживо?»
-
Кинотеатр строился к 100 летию Ленина В.И. Оттого и называется "Юбилейный" И был этот славный юбилей ... >>
-