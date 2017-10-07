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Волгоградец попался с «солью» Печать
Скандалы и ЧП Волгоград
07.10.2017 03:59

Волгоградец попался с «солью»

 Сотрудники полиции задержали подозреваемого в незаконном хранении наркотических средств.


В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудники полиции отдела №1 Тракторозаводского района города Волгограда задержали подозреваемого в незаконном хранении наркотических средств. Им оказался 46-летний безработный местный житель, у которого правоохранители изъяли пакетик с порошком белого цвета.

Проведенная экспертиза показала, что «порошок» является наркотическим веществом синтетического происхождения, общая масса которого составила 1,142 грамма.

- Мужчина признался, что наркотики принадлежат ему, но приобрел он их исключительно для личного потребления, - сообщили ИА «Социнформбюро» в пресс-службе Управления МВД России по городу Волгограду.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 228 части 2 УК РФ (Незаконное хранение наркотических средств без цели сбыта в крупном размере). Данная статья предусматривает срок наказания от трех до десяти лет лишения свободы.

Евгений Иванов

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