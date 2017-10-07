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Очередного застройщика подозревают в злоупотреблении деньгами дольщиков Печать
Скандалы и ЧП
07.10.2017 14:08

Очередного застройщика подозревают в злоупотреблении деньгами дольщиков

В отношении руководства «Волгоградской строительной компании» возбуждено уголовное дело о злоупотреблении полномочиями при долевом строительстве многоквартирного дома.


Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе прокуратуры региона, основанием для возбуждения дела послужили материалы прокурорской проверки соблюдения законодательства о долевом строительстве.

Инспекцией установлено, что ООО «Волгоградская строительная компания» заключила с хозяйствующими субъектами договора займа на строительство многоквартирного жилого дома в Городищенском районе. При этом руководитель застройщика использовал по своему усмотрению 13 миллионов рублей, полученные от инвестора.

Также оказалось, что разрешение на строительство объекта не выдавалось, и соответствующие работы не начинались.

Уголовное дело возбуждено по статье «Злоупотребление полномочиями».

Ход расследования находится на контроле прокуратуры района.

Напомним, сейчас в регионе расследуется сразу несколько уголовных дел, связанных с злоупотреблениями в сфере долевого строительства.

Так, некоторое время назад был арестован управляющий строительством домов ЖК «Доминант» и ЖК «Парк Европейский» в Волгограде, а также учредитель застройщика ЖК «АхтубаСитиПарк» в Волжском. Позднее по подозрению в многомиллионном хищении средств дольщиков было задержано руководство «ЮнижСтрой». Кроме этого недавно был осужден бывший генеральный директор ООО «Волгостройгрупп Волгограда».

Напомним, в Волгоградской области МВД создало спецподразделение по расследованию преступлений в сфере долевого строительства.

Сейчас в региональный реестр недостроев входят 23 многоэтажки. Все объекты требуют завершения долевого строительства. Обманутые дольщики уже много лет не могут дождаться заветного жилья и постоянно выходят на митинги.

Полина Макарова
ФОТО: ИА «СоцИнформБюро»

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