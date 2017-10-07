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|Молодой волгоградец получил удар ножом при попытке ограбления
|Скандалы и ЧП
|07.10.2017 15:12
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В ходе расследования выяснилось, что в этот день молодой человек видел, как его знакомый снял пенсию с банковской карты. По этому случаю 62-летний мужчина организовал застолье, куда напросился потерпевший.
Когда пожилой хозяин и еще один его гость заснули, парень попытался вытащить из кармана своего знакомого деньги, но тот проснулся. Тогда вор решил скрыться, но завязалась драка, во время которой пенсионер схватил кухонный нож и ударил им молодого преступника в грудь.
В итоге на пожилого мужчину заведено уголовное дело. Теперь ему грозит до 10 лет тюрьмы. В отношении молодого грабителя сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела за попытку кражи денег.
Полина Макарова
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