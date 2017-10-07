Молодой волгоградец получил удар ножом при попытке ограбления



Как рассказали ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе регионального главка МВД России, инцидент случился накануне вечером в Ленинском районе. В больницу доставили 21-летнего волгоградца с ножевым ранением грудной клетки. Врачи сообщили о криминальной травме в полицию.

В ходе расследования выяснилось, что в этот день молодой человек видел, как его знакомый снял пенсию с банковской карты. По этому случаю 62-летний мужчина организовал застолье, куда напросился потерпевший.

Когда пожилой хозяин и еще один его гость заснули, парень попытался вытащить из кармана своего знакомого деньги, но тот проснулся. Тогда вор решил скрыться, но завязалась драка, во время которой пенсионер схватил кухонный нож и ударил им молодого преступника в грудь.

В итоге на пожилого мужчину заведено уголовное дело. Теперь ему грозит до 10 лет тюрьмы. В отношении молодого грабителя сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела за попытку кражи денег.

Полина Макарова

ФОТО: ИА «СоцИнформБюро»