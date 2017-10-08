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|Ночью в центре Волгограда случилось тройное ДТП
|Скандалы и ЧП
|08.10.2017 13:32
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Виновник ДТП ехал по проспекту Ленина со стороны улицы Порт Саида в сторону Аллеи Героев. На пересечении с улицей Комсомольской байкер проехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с автомашиной «Киа Рио». От удара иномарка въехала в проезжавшую рядом «ДЭУ Нексиа».
В результате ДТП водитель мотоцикла и его 21-летняя пассажирка доставлены в больницу.
Добавим, 7 октября в Волгограде байкеры закрывали летний сезон. Мотоциклисты устроили трюковое шоу на парковке одного из торговых центров, получили благословение духовного наставника отца Георгия и продолжили отмечать праздник.
Полина Макарова
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