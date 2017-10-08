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Ночью в центре Волгограда случилось тройное ДТП Печать
Скандалы и ЧП
08.10.2017 13:32

Ночью в центре Волгограда случилось тройное ДТП

На перекрестке в Центральном районе города мотоциклист спровоцировал серьезную аварию.


Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе регионального главка МВД России, минувшей ночью на улице Комсомольской 26-летний водитель мотоцикла «Хонда CBR600F» проехал на красный сигнал светофора и стал причиной массовой аварии.

Виновник ДТП ехал по проспекту Ленина со стороны улицы Порт Саида в сторону Аллеи Героев. На пересечении с улицей Комсомольской байкер проехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с автомашиной «Киа Рио». От удара иномарка въехала в проезжавшую рядом «ДЭУ Нексиа».

В результате ДТП водитель мотоцикла и его 21-летняя пассажирка доставлены в больницу.

Добавим, 7 октября в Волгограде байкеры закрывали летний сезон. Мотоциклисты устроили трюковое шоу на парковке одного из торговых центров, получили благословение духовного наставника отца Георгия и продолжили отмечать праздник.

Полина Макарова
ФОТО: ИА «СоцИнформБюро»

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