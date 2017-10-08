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|Под Волгоградом задержали браконьеров с электроудочками
|Скандалы и ЧП
|08.10.2017 14:40
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У нарушителей были изъяты аккумулятор, орудие лова, лодка, мотор и незаконный улов.
По данному факту возбуждено уголовное дело. За незаконный вылов мужчинам грозит ответственность в виде штрафа до одного миллиона рублей либо лишения свободы на срок от двух до пяти лет.
Полина Макарова
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