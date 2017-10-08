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Под Волгоградом задержали браконьеров с электроудочками Печать
Скандалы и ЧП
08.10.2017 14:40

Под Волгоградом задержали браконьеров с электроудочками

Возбуждено уголовное дело в отношении двоих жителей Кумылженского района. Мужчин подозревают в незаконном вылове рыбы.


Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе ГУ МВД России по региону, по данным следствия, 32-х и 31-летние безработные сельчане незаконным образом выловили 125 штук рыб разных видов. Подозреваемых задержали с поличным в ходе рейда. Установлено, что улов они добыли на реке Хопер при помощи электроудочек.

У нарушителей были изъяты аккумулятор, орудие лова, лодка, мотор и незаконный улов.

По данному факту возбуждено уголовное дело. За незаконный вылов мужчинам грозит ответственность в виде штрафа до одного миллиона рублей либо лишения свободы на срок от двух до пяти лет.

Полина Макарова
ФОТО: globallookpress

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