В регионе сгорела дача вместе с хозяином



Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе главка МЧС по Волгоградской области, трагедия случилась в СНТ «Канатчик-2» в поселке Киров. Сегодня в начале шестого утра на пульт диспетчера поступил сигнал о пожаре в небольшом дачном домике.

Спасателям удалось потушить огонь лишь спустя 25 минут. За это время пожар погубил человека.

Эксперты, считают, что причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки.

Всего же за минувшие сутки в регионе зарегистрировано 13 госстатотчётных пожаров. Помимо этого, в регионе пожарные ликвидировали еще 35 загораний сухой растительности и мусора.

Полина Макарова

ФОТО: пресс-служба ГУ МЧС России по региону