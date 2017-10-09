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Волгоградец сгорел заживо в своей квартире Печать
Скандалы и ЧП
09.10.2017 09:16

Волгоградец сгорел заживо в своей квартире

Пожар в Тракторозаводском районе унес жизнь 47-летнего мужчины.

Информация о возгорании поступила на пульт пожарно-спасательной службы накануне около 20:17 часов.

Оказалось, что на улице Зенитчиков в двухэтажном доме горит трехкомнатная квартира на всей площади. Пожарным удалось справиться с огнем только в 23.35 часов.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе МЧС по региону, на месте происшествия был обнаружен погибший мужчина 1970 года рождения.

Предполагаемой причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

Юлия Соболева
Фото: социальная сеть «ВКонтакте»

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