Под Волгоградом нашли 180 килограммов каннабиса



Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе регионального управления ФСБ России, В Михайловском районе в ходе спецоперации при переработке каннабиса задержаны двое местных жителей.

У них обнаружено и изъято более 180 килограммов марихуаны и 2 килограмма гашиша, приготовленные для сбыта.

Возбуждено уголовное дело. Все обстоятельства устанавливаются.

Напомним, недавно в регионе завершился второй этап оперативно-профилактической операции «Мак-2017», цель которой выявить и пресечь оборот наркотиков растительного происхождения, а также ликвидировать дикорастущий наркотик.

Мероприятия проводились сотрудниками ГУ МВД по Волгоградской области совместно с представителями УФСБ, УФСИН, Астраханской таможни, Минсельхоза, Минобороны и районных властей.

Полина Макарова

ФОТО: региональное управление ФСБ России