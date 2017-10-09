ОАО ЕДКММ
Под Волгоградом нашли 180 килограммов каннабиса Печать
Скандалы и ЧП
09.10.2017 09:39

Под Волгоградом нашли 180 килограммов каннабиса

Сотрудники УФСБ изъяли у двух жителей региона крупную партию растительных наркотиков.


Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе регионального управления ФСБ России, В Михайловском районе в ходе спецоперации при переработке каннабиса задержаны двое местных жителей.

У них обнаружено и изъято более 180 килограммов марихуаны и 2 килограмма гашиша, приготовленные для сбыта.

Под Волгоградом нашли 180 килограммов каннабиса

Возбуждено уголовное дело. Все обстоятельства устанавливаются.

Напомним, недавно в регионе завершился второй этап оперативно-профилактической операции «Мак-2017», цель которой выявить и пресечь оборот наркотиков растительного происхождения, а также ликвидировать дикорастущий наркотик.

Мероприятия проводились сотрудниками ГУ МВД по Волгоградской области совместно с представителями УФСБ, УФСИН, Астраханской таможни, Минсельхоза, Минобороны и районных властей.

Полина Макарова
ФОТО: региональное управление ФСБ России

Следующая >
 

Понравилась новость? Поделись с друзьями!

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Архив новостей

 

Самое читаемое

Баннер
Баннер
Баннер

Последние комментарии

добавить на Яндекс

Новости Волгограда и Волгоградской области. Новости за сегодня, криминальные новости, чрезвычайные происшествия, экономика, политика, персоны и многое другое...

© Все права на материалы сайта принадлежат редакции СоцИнформБюро. Перепечатка допустима только при наличии прямой гиперссылки на сайт.

Информационное агентство СоцИнформБюро. 16+

Свидетельство о регистрации ИА № ТУ34-00512 от 15 мая 2013г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Волгоградской области и Республике Калмыкия.

Телефон 8 (961) 685-20-68, Адрес: 400048, Россия, Волгоград, просп.Жукова, д.100, Email: info(0)volgasib.ru

Реклама на сайте

Баннер
Рейтинг@Mail.ru