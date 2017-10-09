Под Волгоградом в тройном ДТП погибла женщина

Смертельное ДТП произошло 8 октября около 13.30 на 671 километре трассы Сызрань-Саратов-Волгоград».

Водитель 64 лет на автомобиле «Лифан Х-60» не справился с управлением и по касательной столкнулся с машиной «Ситроен-2227 WO». От удара «Лифан» вынесло на встречную полосу, где произошло лобовое столкновение с «Дэу Матиз».

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе МВД по региону, в результате происшествия 26-летний водитель «Дэу», 14-летняя пассажирка и водитель «Лифан» были госпитализированы с различными травмами.

63-летняя пассажирка автомашины «Матиза» скончалась на месте.

Юлия Соболева

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области