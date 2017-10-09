ОАО ЕДКММ
Под Волгоградом в тройном ДТП погибла женщина Печать
Скандалы и ЧП Волгоград
09.10.2017 10:16

Под Волгоградом в тройном ДТП погибла женщина

Водитель на «Лифан» по касательной ударился о «Ситроен» и выехал под колеса «Дэу Матиз». Пассажирка «Матиза» скончалась на месте.

Смертельное ДТП произошло 8 октября около 13.30 на 671 километре трассы Сызрань-Саратов-Волгоград».

Водитель 64 лет на автомобиле «Лифан Х-60» не справился с управлением и по касательной столкнулся с машиной «Ситроен-2227 WO». От удара «Лифан» вынесло на встречную полосу, где произошло лобовое столкновение с «Дэу Матиз».

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе МВД по региону, в результате происшествия 26-летний водитель «Дэу», 14-летняя пассажирка и водитель «Лифан» были госпитализированы с различными травмами.

63-летняя пассажирка автомашины «Матиза» скончалась на месте.

Юлия Соболева
Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

< Предыдущая   Следующая >
 

Понравилась новость? Поделись с друзьями!

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Архив новостей

 

Самое читаемое

Баннер
Баннер
Баннер

Последние комментарии

добавить на Яндекс

Новости Волгограда и Волгоградской области. Новости за сегодня, криминальные новости, чрезвычайные происшествия, экономика, политика, персоны и многое другое...

© Все права на материалы сайта принадлежат редакции СоцИнформБюро. Перепечатка допустима только при наличии прямой гиперссылки на сайт.

Информационное агентство СоцИнформБюро. 16+

Свидетельство о регистрации ИА № ТУ34-00512 от 15 мая 2013г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Волгоградской области и Республике Калмыкия.

Телефон 8 (961) 685-20-68, Адрес: 400048, Россия, Волгоград, просп.Жукова, д.100, Email: info(0)volgasib.ru

Реклама на сайте

Баннер
Рейтинг@Mail.ru