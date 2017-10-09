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|Бывший налоговый инспектор лишится свободы за взятку
|Скандалы и ЧП
|09.10.2017 10:48
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Женщину приговорили к 7 годам заключения в колонии общего режима и штрафу в размере 3 миллиона рублей. Помимо этого Петросян она лишилась права занимать должности на государственной гражданской службе сроком на 4 года.
По данным следствия, в феврале этого года инспектор при посредничестве другого лица получила взятку от предпринимателей в размере 300 тысяч рублей. За эти деньги Петросян должна была снизить суммы штрафных санкций в связи с уклонением бизнесменов от уплаты налогов на доходы физического лица и добавленную стоимость.
Расследование уголовного дела проводилось региональным СУ СК России.
Согласно данным Генеральной прокуратуры, в 2017 году в Волгоградской области отмечаются наибольшие темпы сокращения массива преступлений, среди которых и взяточничество. Стоит добавить, что число подобных преступлений уменьшается и в целом по стране. Как следует из доклада, размещенного на сайте правовой статистики, количество взяток в Российской Федерации снизилось на 55,9 % (с 5 609 до 2 472).
По состоянию на июль текущего года 373 государственных и муниципальных служащих уволены по требованию прокуроров за совершение коррупционных правонарушений «в связи с утратой доверия».
Напомним, за последние три месяца в Волгоградской области бывшему руководителю филиала-бюро №3 ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы» Наталье Карпенко ужесточили наказание по делу в взятках. Также, стало известно, в Городищенском районе председатель Совета депутатов обвиняется в двух эпизодах получения взятки. Кроме того, в городе-герое при получении взятки оперативники задержали 32-летнего работника регионального филиала уголовно-исполнительной инспекции.
Полина Макарова
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