Бывший налоговый инспектор лишится свободы за взятку



Как сообщила ИА «СоцИнформБюро» старший помощник прокурора области Ольга Токарева, бывшего государственного инспектора отдела выездных проверок ИФНС России Волжскому Наталью Петросян признали виновной в получении взятки в крупном размере.

Женщину приговорили к 7 годам заключения в колонии общего режима и штрафу в размере 3 миллиона рублей. Помимо этого Петросян она лишилась права занимать должности на государственной гражданской службе сроком на 4 года.

По данным следствия, в феврале этого года инспектор при посредничестве другого лица получила взятку от предпринимателей в размере 300 тысяч рублей. За эти деньги Петросян должна была снизить суммы штрафных санкций в связи с уклонением бизнесменов от уплаты налогов на доходы физического лица и добавленную стоимость.

Свою вину в суде женщина не признала.

Расследование уголовного дела проводилось региональным СУ СК России.

Согласно данным Генеральной прокуратуры, в 2017 году в Волгоградской области отмечаются наибольшие темпы сокращения массива преступлений, среди которых и взяточничество. Стоит добавить, что число подобных преступлений уменьшается и в целом по стране. Как следует из доклада, размещенного на сайте правовой статистики, количество взяток в Российской Федерации снизилось на 55,9 % (с 5 609 до 2 472).

По состоянию на июль текущего года 373 государственных и муниципальных служащих уволены по требованию прокуроров за совершение коррупционных правонарушений «в связи с утратой доверия».

Напомним, за последние три месяца в Волгоградской области бывшему руководителю филиала-бюро №3 ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы» Наталье Карпенко ужесточили наказание по делу в взятках. Также, стало известно, в Городищенском районе председатель Совета депутатов обвиняется в двух эпизодах получения взятки. Кроме того, в городе-герое при получении взятки оперативники задержали 32-летнего работника регионального филиала уголовно-исполнительной инспекции.

Полина Макарова

ФОТО: globallookpress