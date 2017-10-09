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Бывший налоговый инспектор лишится свободы за взятку Печать
Скандалы и ЧП
09.10.2017 10:48

Бывший налоговый инспектор лишится свободы за взятку

В Волгоградской области вынесен приговор в отношении бывшего налогового инспектора. Наталья Петросян обвинялась во взяточничестве.


Как сообщила ИА «СоцИнформБюро» старший помощник прокурора области Ольга Токарева, бывшего государственного инспектора отдела выездных проверок ИФНС России Волжскому Наталью Петросян признали виновной в получении взятки в крупном размере.

Женщину приговорили к 7 годам заключения в колонии общего режима и штрафу в размере 3 миллиона рублей. Помимо этого Петросян она лишилась права занимать должности на государственной гражданской службе сроком на 4 года.

По данным следствия, в феврале этого года инспектор при посредничестве другого лица получила взятку от предпринимателей в размере 300 тысяч рублей. За эти деньги Петросян должна была снизить суммы штрафных санкций в связи с уклонением бизнесменов от уплаты налогов на доходы физического лица и добавленную стоимость.
Свою вину в суде женщина не признала.

Расследование уголовного дела проводилось региональным СУ СК России.

Согласно данным Генеральной прокуратуры, в 2017 году в Волгоградской области отмечаются наибольшие темпы сокращения массива преступлений, среди которых и взяточничество. Стоит добавить, что число подобных преступлений уменьшается и в целом по стране. Как следует из доклада, размещенного на сайте правовой статистики, количество взяток в Российской Федерации снизилось на 55,9 % (с 5 609 до 2 472).

По состоянию на июль текущего года 373 государственных и муниципальных служащих уволены по требованию прокуроров за совершение коррупционных правонарушений «в связи с утратой доверия».

Напомним, за последние три месяца в Волгоградской области бывшему руководителю филиала-бюро №3 ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы» Наталье Карпенко ужесточили наказание по делу в взятках. Также, стало известно, в Городищенском районе председатель Совета депутатов обвиняется в двух эпизодах получения взятки. Кроме того, в городе-герое при получении взятки оперативники задержали 32-летнего работника регионального филиала уголовно-исполнительной инспекции.

Полина Макарова
ФОТО: globallookpress

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