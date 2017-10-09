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Два волгоградца отправятся в колонию строгого режима за убийство овец Печать
Скандалы и ЧП
09.10.2017 11:26

Два волгоградца отправятся в колонию строгого режима за убийство овец

Тракторозаводский районный суд вынес приговор членам преступной группы за покушение на хищение двух овец породы «Эдильбай».

Граждане Клименко и Разуваев были признаны виновными в покушении на тайное хищение имущества группой лиц по предварительному сговору.

В зале суда было установлено, что 10 июня 2017 года приятели во время поездки по Тракторозаводскому району увидели стало овец породы «Эдильбай» возрастом 3-4 года. Животные, стоимость которых составляет около 7 тысяч рублей за особь, паслись на открытом участке.

Чуть позже Клименко и Разуваев решили украсть пару овец. Для этого они даже придумали четкий план преступления, согласно которому первый должен был вывести овец за калитку, а другой – убить их ножом. Мертвых животных они собирались погрузить в свою машину.

Ночью 16 июня подельники подъехали на машине к хозяину овец и стали действовать по плану.

- Довести свой преступный умысел Клименко и Разуваев до конца не смогли, так как их преступные действия были обнаружены свидетелем. С места совершения преступления они скрылись, - пояснили в пресс-службе суда.

В результате Клименко и Разуваев причинили владельцу стада ущерб в размере 14 тысяч рублей.

Тракторозаводский районный суд приговорил Клименко к 2 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Разуваев получил 1,8 месяцев колонии строгого режима.

Юлия Соболева
Фото: globallookpress

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