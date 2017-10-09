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|Два волгоградца отправятся в колонию строгого режима за убийство овец
|Скандалы и ЧП
|09.10.2017 11:26
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Граждане Клименко и Разуваев были признаны виновными в покушении на тайное хищение имущества группой лиц по предварительному сговору.
В зале суда было установлено, что 10 июня 2017 года приятели во время поездки по Тракторозаводскому району увидели стало овец породы «Эдильбай» возрастом 3-4 года. Животные, стоимость которых составляет около 7 тысяч рублей за особь, паслись на открытом участке.
Чуть позже Клименко и Разуваев решили украсть пару овец. Для этого они даже придумали четкий план преступления, согласно которому первый должен был вывести овец за калитку, а другой – убить их ножом. Мертвых животных они собирались погрузить в свою машину.
Ночью 16 июня подельники подъехали на машине к хозяину овец и стали действовать по плану.
- Довести свой преступный умысел Клименко и Разуваев до конца не смогли, так как их преступные действия были обнаружены свидетелем. С места совершения преступления они скрылись, - пояснили в пресс-службе суда.
В результате Клименко и Разуваев причинили владельцу стада ущерб в размере 14 тысяч рублей.
Тракторозаводский районный суд приговорил Клименко к 2 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Разуваев получил 1,8 месяцев колонии строгого режима.
Юлия Соболева
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