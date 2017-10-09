В регионе осудили виновника трагического ЧП с катером



Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры, к двум годам лишения свободы условно приговорен владелец катера, который вышел в рейс в штормовую погоду и допустил гибель пассажира.

Также, 65-летний камышанин должен выплатить 100 тысяч рублей штрафа в доход государства и моральную компенсацию сыну погибшего в размере 500 тысяч рублей.

Напомним, 5 июля 2017 года водитель маломерного судна «Луч-9» занимался пассажирскими перевозками через Волгоградское водохранилище. Около 17:20 он, игнорируя погодные условия и соответствующие предупреждения специальных служб, вышел на моторной лодке с 10-ю пассажирами, четверо из которых были несовершеннолетними.

Отойдя от берега реки на 150 метров, лодка попала под волну и из-за сильного ветра перевернулась. Водитель моторной лодки предпринял все необходимые меры по спасанию пассажиров, однако одному пассажиру спастись не удалось. Уже позже было установлено, что погиб 56-летний житель города Николаевска. Остальные пострадавшие были спасены.

Полина Макарова

ФОТО: Южная транспортная прокуратура