В регионе осудили виновника трагического ЧП с катером

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Также, 65-летний камышанин должен выплатить 100 тысяч рублей штрафа в доход государства и моральную компенсацию сыну погибшего в размере 500 тысяч рублей.
Напомним, 5 июля 2017 года водитель маломерного судна «Луч-9» занимался пассажирскими перевозками через Волгоградское водохранилище. Около 17:20 он, игнорируя погодные условия и соответствующие предупреждения специальных служб, вышел на моторной лодке с 10-ю пассажирами, четверо из которых были несовершеннолетними.
Отойдя от берега реки на 150 метров, лодка попала под волну и из-за сильного ветра перевернулась. Водитель моторной лодки предпринял все необходимые меры по спасанию пассажиров, однако одному пассажиру спастись не удалось. Уже позже было установлено, что погиб 56-летний житель города Николаевска. Остальные пострадавшие были спасены.
Полина Макарова
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