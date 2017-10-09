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|09.10.2017 13:32
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Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе СУ СКР по региону, следственный отдел по Тракторозаводскому району Следственного управления СКР по области проводит процессуальную проверку по факту безвестного исчезновения 66-летнего местного жителя – Подхватилова Валерия Анатольевича.
28 сентября 2015 года около 17:00 мужчина покинул свое место жительства и больше его никто не видел, место его нахождения до настоящего времени не установлено.
- Мужчина жил с семьей и потихоньку вывозил из дома свои вещи, инструменты, документы, а потом и вовсе пропал. Разыскиваемый, скорее всего, состоял в религиозной организации "Свидетели Иеговы" (организация официально признана экстремистской и запрещена на территории РФ, - Прим. ред), что доказывает наличие в его доме соответствующей литературы, - прокомментировал "СоцИнформБюро" заместитель руководителя следственного отдела по Тракторозаводскому району Следственного управления СКР по области Алим Гешев.
На вид мужчине 60-65 лет, рост 160-174 см. Валерий Анатольевич среднего телосложения, глаза карие, волосы темные с проседью длиной 3-4 мм, размер ноги – 40-41.
Из особых примет у мужчины имеется на левом предплечье татуировка в виде женского лица.
В день исчезновения Подхватилов был одет в пуховик темно-синего цвета с белыми полосками по бокам, свитер спортивный с полосками зеленого, красного и белого цветов, футболку белого цвета, рубашку в клетку и кроссовки черного цвета.
Следственные органы обращаются ко всем, кто располагает какими-либо сведениями о месте нахождения мужчины или последнем месте его пребывания, с просьбой сообщить эту информацию в полицию.
Надира Коннова
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