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В Волгограде два года разыскивают попавшего в секту мужчину Печать
Скандалы и ЧП Волгоград
09.10.2017 13:32

В Волгограде второй год разыскивают попавшего в секту мужчину

Житель Тракторозаводского района пропал еще 28 сентября 2015 года и с тех пор о нем ничего не известно.

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе СУ СКР по региону, следственный отдел по Тракторозаводскому району Следственного управления СКР по области проводит процессуальную проверку по факту безвестного исчезновения 66-летнего местного жителя – Подхватилова Валерия Анатольевича.

28 сентября 2015 года около 17:00 мужчина покинул свое место жительства и больше его никто не видел, место его нахождения до настоящего времени не установлено.

- Мужчина жил с семьей и потихоньку вывозил из дома свои вещи, инструменты, документы, а потом и вовсе пропал. Разыскиваемый, скорее всего, состоял в религиозной организации "Свидетели Иеговы" (организация официально признана экстремистской и запрещена на территории РФ, - Прим. ред), что доказывает наличие в его доме соответствующей литературы, - прокомментировал "СоцИнформБюро" заместитель руководителя следственного отдела по Тракторозаводскому району Следственного управления СКР по области Алим Гешев.

На вид мужчине 60-65 лет, рост 160-174 см. Валерий Анатольевич среднего телосложения, глаза карие, волосы темные с проседью длиной 3-4 мм, размер ноги – 40-41.

Из особых примет у мужчины имеется на левом предплечье татуировка в виде женского лица.

В день исчезновения Подхватилов был одет в пуховик темно-синего цвета с белыми полосками по бокам, свитер спортивный с полосками зеленого, красного и белого цветов, футболку белого цвета, рубашку в клетку и кроссовки черного цвета.

Следственные органы обращаются ко всем, кто располагает какими-либо сведениями о месте нахождения мужчины или последнем месте его пребывания, с просьбой сообщить эту информацию в полицию.

Надира Коннова
ФОТО: СУ СКР по Волгоградской области

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