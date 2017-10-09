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|Житель Дзержинского района сбил женщину и скрылся с места ДТП
|Скандалы и ЧП
|09.10.2017 13:44
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Прокуратура Краснооктябрьского района направила в суд уголовное дело в отношении водителя, оставившего сбитого пешехода в опасном состоянии.
По данным следствия, в сентябре 2016 года водитель на автомашине «ВАЗ -21703» на остановке общественного транспорта по улице М. Еременко наехал на женщину-пешехода, после чего с места ДТП скрылся.
В результате дорожно-транспортного происшествия пешехода с переломами экстренно госпитализировали в больницу. На данный момент она частично парализована и нуждается в посторонней помощи.
Свою вину мужчина до сих пор не признал. Дело будет рассмотрено Краснооктябрьским районным судом.
Юлия Соболева
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