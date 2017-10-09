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|В Волгоградской области частная компания выдавала себя за «Газпром»
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|09.10.2017 15:39
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При этом на вопрос, где они взяли его номер, сотрудник фирмы ответил, что сведения получает от ООО «Газпром межрегионгаз Волгоград».
В ходе разбирательства было установлено, что фирма использует сайт с доменным именем газпром-межрегион.рф. В то же время, частная организация к «Газпрому» не имеет никакого отношения. В разделе «контакты» на ресурсе были указаны адреса абонентских отделов газоснабжающей организации.
По мнению Волгоградского УФАС России, данные действия ООО «ПромСтройСервис» создают ложное представление о связи организации с поставщиком газа и предприятиями группы ПАО «Газпром». Это, в свою очередь вводит потребителей в заблуждение и дает частной фирме необоснованные преимущества в предпринимательской деятельности.
- В данном случае действия ООО «ПромСтройСервис» нарушают не только законодательство, но и элементарные нормы этики. Таким образом, Общество не только буквально достает заявителя звонками с навязыванием своих услуг, но и выдаёт себя за всем известную компанию, к которой он не имеет никакого отношения. От таких действий страдают не только потребители, в первую очередь граждане, но и конкуренты ООО «ПромСтройСервис» на рынке услуг по установке счётчиков», - сказал руководитель Волгоградского УФАС Роман Лучников.
В итоге в адрес фирмы вынесено предупреждение о прекращении использовании доменного имени с фирменным наименованием другой организации. Также от организации потребовали исключить из контактов адреса, не относящиеся к владельцу сайта. Срок исполнения предупреждения – 19 октября.
Полина Макарова
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