В Волгоградской области частная компания выдавала себя за «Газпром»



Как сообщили ИА «СоцинформБюро» в пресс-службе регионального УФАС, в ведомство с жалобой обратился местный житель. Мужчина заявил, что ему без предварительного согласия звонят представители ООО «ПромСтройСервис» и предлагают свои услуги по установке приборов учета.

При этом на вопрос, где они взяли его номер, сотрудник фирмы ответил, что сведения получает от ООО «Газпром межрегионгаз Волгоград».

В ходе разбирательства было установлено, что фирма использует сайт с доменным именем газпром-межрегион.рф. В то же время, частная организация к «Газпрому» не имеет никакого отношения. В разделе «контакты» на ресурсе были указаны адреса абонентских отделов газоснабжающей организации.

По мнению Волгоградского УФАС России, данные действия ООО «ПромСтройСервис» создают ложное представление о связи организации с поставщиком газа и предприятиями группы ПАО «Газпром». Это, в свою очередь вводит потребителей в заблуждение и дает частной фирме необоснованные преимущества в предпринимательской деятельности.

- В данном случае действия ООО «ПромСтройСервис» нарушают не только законодательство, но и элементарные нормы этики. Таким образом, Общество не только буквально достает заявителя звонками с навязыванием своих услуг, но и выдаёт себя за всем известную компанию, к которой он не имеет никакого отношения. От таких действий страдают не только потребители, в первую очередь граждане, но и конкуренты ООО «ПромСтройСервис» на рынке услуг по установке счётчиков», - сказал руководитель Волгоградского УФАС Роман Лучников.

В итоге в адрес фирмы вынесено предупреждение о прекращении использовании доменного имени с фирменным наименованием другой организации. Также от организации потребовали исключить из контактов адреса, не относящиеся к владельцу сайта. Срок исполнения предупреждения – 19 октября.

Полина Макарова

ФОТО: ИА «СоцИнформБюро»