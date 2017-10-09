В Волгограде осудили беглого убийцу

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|09.10.2017 16:27
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Следствием и судом установлено, что вечером 8 мая 1998 года осужденный в компании своих приятелей отправился отдыхать в баню в Дзержинском районе Волгограда. Возле заведения между мужчинами вспыхнул конфликт, который перерос в драку.
В какой-то момент злоумышленник достал нож и нанес им несколько ударов по участникам потасовки. В итоге оба потерпевших попали в больницу, где спустя несколько часов один из них скончался. Личность и происхождение потерпевших в следственном комитете уточнить не удалось.
После инцидента виновный от органов следствия скрылся и был объявлен в федеральный розыск. Его удалось задержать лишь в январе 2017 года в Москве. При этом свою вину мужчина не признал и попытался убедить следствие, что ничего не помнит ввиду психического расстройства. Однако документально свой диагноз он так и не смог подтвердить. Экспертиза подтвердила, что злоумышленник полностью здоров, а также, что в момент преступления он отдавал отчет своим действиям.
Приговором суда виновному назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
Полина Макарова
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