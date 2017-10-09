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Под Волгоградом сын окурком назло поджег сено своего отца Печать
Скандалы и ЧП
09.10.2017 16:56

Под Волгоградом сын окурком назло поджог сено своего отца

В Еланском районе полиция расследует уголовное дело по факту уничтожения чужого имущества.

В конце сентября в полицию обратился 50-летний местный житель. Он рассказал, что ночью неизвестный поджег 1500 кг его сена.

Мужчина рассказал правоохранителям, что подозревает в преступлении своего сына, с которым они накануне поссорились во время застолья.

В ходе проведения комплекса оперативно-разыскных мероприятий молодого человека удалось задержать. Стражам порядка он во всем признался.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе МВД по региону, 27-летний сын пояснил, что бросил в стог сена непотушенную сигарету из-за желания отомстить родителю.

В результате по данному факту было возбуждено уголовное дело. За поджог молодому человеку грозит до 5 лет тюрьмы.

Юлия Соболева
Фото: социальная сеть «ВКонтакте»

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