В конце сентября в полицию обратился 50-летний местный житель. Он рассказал, что ночью неизвестный поджег 1500 кг его сена.

Мужчина рассказал правоохранителям, что подозревает в преступлении своего сына, с которым они накануне поссорились во время застолья.

В ходе проведения комплекса оперативно-разыскных мероприятий молодого человека удалось задержать. Стражам порядка он во всем признался.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе МВД по региону, 27-летний сын пояснил, что бросил в стог сена непотушенную сигарету из-за желания отомстить родителю.

В результате по данному факту было возбуждено уголовное дело. За поджог молодому человеку грозит до 5 лет тюрьмы.

Юлия Соболева

Фото: социальная сеть «ВКонтакте»