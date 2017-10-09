Троих юных волгоградцев подозревают в разбое

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|09.10.2017 17:20
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Сотрудники полиции установили, что 15-летний и 17-летний подростки в этот день вечером катались по поселку на мотоцикле. Затем к ним подъехал автомобиль, из которого вышли трое молодых людей. Угрожая подросткам монтировкой, злоумышленники похитили у них сотовые телефоны, забрали мотоцикл «Хонда», и скрылись с места преступления. Один из грабителей сел за руль мотоцикла.
Нападавших удалось найти по горячим следам. Автомобиль злоумышленников и угнанный мотоцикл обнаружили в 80 километрах от места преступления.
Задержанными оказались двое 17-летних и 18-летний жители Волгограда. Молодые люди приехали в поселок Быковского района к своим подругам. Преступление злоумышленники спланировали.
Известно, что самый старший подозреваемый уже привлекался к уголовной ответственности, а двое несовершеннолетних состоят на учете в отделе по делам несовершеннолетних.
Похищенное имущество возвращено владельцам.
СУ СК России по Волгоградской области в скором времени примет процессуальное решение в отношении задержанных.
Полина Макарова
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