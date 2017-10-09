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Троих юных волгоградцев подозревают в разбое Печать
Скандалы и ЧП
09.10.2017 17:20

Троих юных волгоградцев подозревают в разбое

Молодых жителей Волгограда подозревают в разбойном нападении на сверстников в Быковском районе области.


Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе ГУ МВД России по региону, в минувшее воскресенье в полицию обратились жители Быковского района. Они заявили, что их детей ограбили.

Сотрудники полиции установили, что 15-летний и 17-летний подростки в этот день вечером катались по поселку на мотоцикле. Затем к ним подъехал автомобиль, из которого вышли трое молодых людей. Угрожая подросткам монтировкой, злоумышленники похитили у них сотовые телефоны, забрали мотоцикл «Хонда», и скрылись с места преступления. Один из грабителей сел за руль мотоцикла.

Нападавших удалось найти по горячим следам. Автомобиль злоумышленников и угнанный мотоцикл обнаружили в 80 километрах от места преступления.

Задержанными оказались двое 17-летних и 18-летний жители Волгограда. Молодые люди приехали в поселок Быковского района к своим подругам. Преступление злоумышленники спланировали.

Известно, что самый старший подозреваемый уже привлекался к уголовной ответственности, а двое несовершеннолетних состоят на учете в отделе по делам несовершеннолетних.

Похищенное имущество возвращено владельцам.

СУ СК России по Волгоградской области в скором времени примет процессуальное решение в отношении задержанных.

Полина Макарова
ФОТО: ИА «СоцИнформБюро»

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