Обманутые дольщики вновь приглашают волгоградские власти к диалогу

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Очередное собрание пройдет 20 октября в 14.00 в администрации Ворошиловского района.
На встречу уже пригласили губернатора Андрея Бочарова, главу городской администрации Василия Лихачева, главу города Андрея Косолапова, руководителя общественной приемной «Единой России» Владимира Колесникова, депутатов Облдумы и Госдумы, директора ООО «Концессии водоснабжения» Валерия Казанцева и замначальника регионального МВД Виталия Шевченко.
Ко встрече дольщики подготовили обращение к Следственному департаменту по расследованию уголовного дела в отношении ООО «Квартстрой».
Напомним, в июле арестовали руководителя проекта строительства в Волгограде ЖК «Парк Европейский» и ЖК «Доминант». Господин Кифишин подозревается в причастности к хищению денежных средств более 1800 волгоградских дольщиков. Сейчас он находится под арестом.
В своем обращении дольщики ЖК «Парк Европейский» и ЖК «Доминант» обвиняют органы в том, что расследование этого дела проводится неэффективно.
Так, генеральный директор ООО «Орион» Карпушов Е.Н. и директор ООО «УК Квартстрой» Красильникова Е.А., которые сопричастны к выводу из ЖК «Парк Европейский» 1,5 миллиарда рублей, находятся на свободе. Кроме того, из семи фигурантов уголовного дела задержан лишь один Кифишин.
Как отметили члены инициативной группы, руководство «Квартстроя» и его учредители так и не допрошены, обвинение им не предъявлено. Возбужденные уголовные дела не объединяются.
Между тем, число обманутых «Квартстроем» дольщиков составило уже около 6 тысяч человек. В течение двух лет они безуспешно выходят на акции протеста.
Добавим, недавно в регионе было создано спецподразделение по расследованию дел о злоупотреблениях и мошенничествах в сфере долевого строительства.
Полина Макарова
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