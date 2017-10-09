Обманутые дольщики вновь приглашают волгоградские власти к диалогу



Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в инициативной группе ЖК «Парк Европейский», на повестку дня вынесут вопросы о судьбе проблемных домов и поиске нового застройщика жилого комплекса, а также расследования уголовного дела в отношении руководства ООО «Квартстрой» и ООО «Орион».

Очередное собрание пройдет 20 октября в 14.00 в администрации Ворошиловского района.

На встречу уже пригласили губернатора Андрея Бочарова, главу городской администрации Василия Лихачева, главу города Андрея Косолапова, руководителя общественной приемной «Единой России» Владимира Колесникова, депутатов Облдумы и Госдумы, директора ООО «Концессии водоснабжения» Валерия Казанцева и замначальника регионального МВД Виталия Шевченко.

Ко встрече дольщики подготовили обращение к Следственному департаменту по расследованию уголовного дела в отношении ООО «Квартстрой».

Напомним, в июле арестовали руководителя проекта строительства в Волгограде ЖК «Парк Европейский» и ЖК «Доминант». Господин Кифишин подозревается в причастности к хищению денежных средств более 1800 волгоградских дольщиков. Сейчас он находится под арестом.

В своем обращении дольщики ЖК «Парк Европейский» и ЖК «Доминант» обвиняют органы в том, что расследование этого дела проводится неэффективно.

Так, генеральный директор ООО «Орион» Карпушов Е.Н. и директор ООО «УК Квартстрой» Красильникова Е.А., которые сопричастны к выводу из ЖК «Парк Европейский» 1,5 миллиарда рублей, находятся на свободе. Кроме того, из семи фигурантов уголовного дела задержан лишь один Кифишин.

Как отметили члены инициативной группы, руководство «Квартстроя» и его учредители так и не допрошены, обвинение им не предъявлено. Возбужденные уголовные дела не объединяются.

Между тем, число обманутых «Квартстроем» дольщиков составило уже около 6 тысяч человек. В течение двух лет они безуспешно выходят на акции протеста.

Добавим, недавно в регионе было создано спецподразделение по расследованию дел о злоупотреблениях и мошенничествах в сфере долевого строительства.

Полина Макарова

ФОТО: globallookpress