Полицейские изъяли 130 кг конопли



Участковый уполномоченный полиции отдела МВД России по Ханкайскому району проявил бдительность, задержав жителя города Находка, у которого обнаружено и изъято вещество растительного происхождения.

В ходе оперативных мероприятий на территории заброшенной фермы в окрестностях села Новоселище сотрудники полиции обнаружили схрон с крупной партией наркосодержащего растения.

Проведенная экспертиза показала, что изъятым растительным веществом является конопля, общая масса которого составила 130 килограммов, что квалифицируется как особо крупный размер.

- 29-летний мужчина доставлен в отдел полиции для дальнейших разбирательств, где дал признательные показания. Установлено: подозреваемый обнаружил кусты дикорастущей маньчжурской конопли и решил их собрать с целью заготовки наркотического средства. Мужчина периодически приходил на участок и срезал растения, затем укладывал на принесенные заранее пологи для просушки, - сообщили ИА «Социнформбюро» в пресс-службе МВД России.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 228 части 3 УК РФ. Данная статья предусматривает срок наказания до пятнадцати лет лишения свободы. Фигурант уголовного дела заключен под стражу.

Евгений Иванов