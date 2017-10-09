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|Полицейские изъяли 130 кг конопли
|Скандалы и ЧП
|09.10.2017 22:07
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В ходе оперативных мероприятий на территории заброшенной фермы в окрестностях села Новоселище сотрудники полиции обнаружили схрон с крупной партией наркосодержащего растения.
Проведенная экспертиза показала, что изъятым растительным веществом является конопля, общая масса которого составила 130 килограммов, что квалифицируется как особо крупный размер.
- 29-летний мужчина доставлен в отдел полиции для дальнейших разбирательств, где дал признательные показания. Установлено: подозреваемый обнаружил кусты дикорастущей маньчжурской конопли и решил их собрать с целью заготовки наркотического средства. Мужчина периодически приходил на участок и срезал растения, затем укладывал на принесенные заранее пологи для просушки, - сообщили ИА «Социнформбюро» в пресс-службе МВД России.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 228 части 3 УК РФ. Данная статья предусматривает срок наказания до пятнадцати лет лишения свободы. Фигурант уголовного дела заключен под стражу.
Евгений Иванов
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