Полицейские «накрыли» нелегальный цех. Видео

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|09.10.2017 23:02
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- Для нанесения на детскую одежду логотипов известных компаний использовался специальный печатный станок. В рамках обыска были изъяты оборудование, печатные формы и краски, с помощью которых изображения наносились на ткань. Из склада была изъята вся продукция с признаками контрафактности. В результате действий владельцев предприятия правообладателям был нанесён ущерб около трех миллионов рублей, - сообщала ИА «Социнформбюро» официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По данному факту возбуждено уголовное дело предусмотренное статьей 180 УК РФ (Незаконное использование средств индивидуализации товаров).
Евгений Иванов
Комментарий официального представителя МВД России Ирины Волк.
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