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Полицейские «накрыли» нелегальный цех. Видео Печать
Скандалы и ЧП
09.10.2017 23:02

Полицейские «накрыли» нелегальный цех. Видео

 Сотрудники полиции пресекли деятельность нелегального цеха по изготовлению контрафактной одежды.


Инцидент произошел в городе Курск. Расположенное в Сеймском округе предприятие занималось производством и реализацией контрафактной детской одежды. На момент проверки торговый оборот составлял около ста тысяч рублей в день. Одежда для потребителей доставлялась по почте, а заказы и оплата принималась через сеть Интернет. Фирма публиковала рекламу, в которой сообщала о высоком качестве своей продукции известных брендов.

- Для нанесения на детскую одежду логотипов известных компаний использовался специальный печатный станок. В рамках обыска были изъяты оборудование, печатные формы и краски, с помощью которых изображения наносились на ткань. Из склада была изъята вся продукция с признаками контрафактности. В результате действий владельцев предприятия правообладателям был нанесён ущерб около трех миллионов рублей, - сообщала ИА «Социнформбюро» официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данному факту возбуждено уголовное дело предусмотренное статьей 180 УК РФ (Незаконное использование средств индивидуализации товаров).

Евгений Иванов

Комментарий официального представителя МВД России Ирины Волк.

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