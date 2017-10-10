

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе прокуратуры региона молодая мать обратилась в учреждение с вопросом о пособии в сентябре 2013 года. Тогда работники органа социальной защиты решили назначить ей указанные выплаты. В то же время был сформирован соответствующий список получателей этой меры социальной поддержки, и в региональное министерство социальной защиты населения направлена заявка на выделение необходимых денежных средств.

При этом фамилии женщины в том списке не оказалось, и пособие она не получила.

О том, что ее право было нарушено, волгоградка узнала только в конце 2016 года, когда обратилась в учреждение за назначением пособия в связи с рождением второго ребенка.

По инициативе прокуратуры суд взыскал в пользу женщины положенную ей сумму. В адрес директора учреждения внесено представление, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

Полина Макарова

ФОТО: ИА «СоцИнформБюро»