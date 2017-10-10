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Сотрудники соцзащиты оставили женщину без пособия Печать
Скандалы и ЧП
10.10.2017 09:14

Сотрудники соцзащиты оставили женщину без пособия при рождении ребенка

Жительница Новоаннинского района осталась без единовременного пособия на рождение ребенка по вине районного центра соцзащиты.


Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе прокуратуры региона молодая мать обратилась в учреждение с вопросом о пособии в сентябре 2013 года. Тогда работники органа социальной защиты решили назначить ей указанные выплаты. В то же время был сформирован соответствующий список получателей этой меры социальной поддержки, и в региональное министерство социальной защиты населения направлена заявка на выделение необходимых денежных средств.

При этом фамилии женщины в том списке не оказалось, и пособие она не получила.

О том, что ее право было нарушено, волгоградка узнала только в конце 2016 года, когда обратилась в учреждение за назначением пособия в связи с рождением второго ребенка.

По инициативе прокуратуры суд взыскал в пользу женщины положенную ей сумму. В адрес директора учреждения внесено представление, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

Полина Макарова
ФОТО: ИА «СоцИнформБюро»

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