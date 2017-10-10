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Под Волгоградом детсадовцев кормили сомнительными крупами Печать
Скандалы и ЧП
10.10.2017 09:31

Под Волгоградом детсадовцев кормили сомнительными крупами

Сотрудники Россельхознадзора обнаружили в детском саду Среднеахтубинского района крупы без сопроводительных документов.


Надзорное ведомство провело проверку муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Дюймовочка» Среднеахтубинского района Волгоградской области и выявила нарушения.

Было установлено, что в учреждении хранились фасоль и манная крупа общим весом 9 кг без сопроводительных документов.

Согласно законодательству, это грубое нарушение. Такие продукты могут быть опасны для здоровья.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе Россельхознадзора, крупа, не имеющая установленных документов, изъята из оборота. Руководство садика было привлечено к административной ответственности.

Полина Макарова
ФОТО: globallookpress

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