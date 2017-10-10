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|Под Волгоградом детсадовцев кормили сомнительными крупами
|Скандалы и ЧП
|10.10.2017 09:31
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Было установлено, что в учреждении хранились фасоль и манная крупа общим весом 9 кг без сопроводительных документов.
Согласно законодательству, это грубое нарушение. Такие продукты могут быть опасны для здоровья.
Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе Россельхознадзора, крупа, не имеющая установленных документов, изъята из оборота. Руководство садика было привлечено к административной ответственности.
Полина Макарова
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