Волгоградец пострадал от возгорания в мусоропроводе

Скандалы и ЧП

Мусор загорелся накануне вечером в жилом доме по улице Еременко в Краснооктябрьском районе. Информация о возгорании поступила на пульт пожарной службы 9 сентября около 21:25 часов. Жильцы девятиэтажного дома на улице Еременко рассказали о пожаре в мусоропроводе. Пожарным удалось ликвидировать горение уже через 20 минут. На месте происшествия спасатели обнаружили пострадавшего мужчину. Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе МЧС по региону, предполагаемой причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. Юлия Соболева

Фото: globallookpress Следующая >