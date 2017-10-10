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Волгоградец пострадал от возгорания в мусоропроводе Печать
Скандалы и ЧП
10.10.2017 10:03

Волгоградец пострадал от возгорания в мусоропроводе

Мусор загорелся накануне вечером в жилом доме по улице Еременко в Краснооктябрьском районе.

Информация о возгорании поступила на пульт пожарной службы 9 сентября около 21:25 часов.

Жильцы девятиэтажного дома на улице Еременко рассказали о пожаре в мусоропроводе.

Пожарным удалось ликвидировать горение уже через 20 минут. На месте происшествия спасатели обнаружили пострадавшего мужчину.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе МЧС по региону, предполагаемой причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

Юлия Соболева
Фото: globallookpress

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