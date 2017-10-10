Под Волгоградом водитель тягача насмерть задавил велосипедистку

Смертельное ДТП произошло 9 октября около 17-40 на улице Огарева в Урюпинске.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе МВД по региону, 24-летний водитель на МАЗ-6430В9-012 с полуприцепом при повороте направо не обеспечил безопасный боковой интервал и столкнулся с велосипедом СТЕЛС.

В результате происшествия 65-летняя велосипедистка была доставлена в Урюпинскую ЦРБ, где позже скончалась.

Юлия Соболева

Фото: globallookpress