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Под Волгоградом водитель тягача насмерть задавил велосипедистку Печать
Скандалы и ЧП
10.10.2017 11:06

Под Волгоградом водитель тягача насмерть задавил велосипедистку

Мужчина на МАЗе с полуприцепом не обеспечил безопасный боковой интервал.

Смертельное ДТП произошло 9 октября около 17-40 на улице Огарева в Урюпинске.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе МВД по региону, 24-летний водитель на МАЗ-6430В9-012 с полуприцепом при повороте направо не обеспечил безопасный боковой интервал и столкнулся с велосипедом СТЕЛС.

В результате происшествия 65-летняя велосипедистка была доставлена в Урюпинскую ЦРБ, где позже скончалась.

Юлия Соболева
Фото: globallookpress

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