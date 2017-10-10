Под Волгоградом в доме обнаружили тела пожилой пары

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе СУ СКР по региону, 81-летняя женщина и 79-летний мужчина проживали вдвоем. Накануне днем к пожилой паре пришла социальный работник, однако дверь ей никто не открыл. По словам женщины, замки входной двери были заперты изнутри.

В присутствии участкового уполномоченного полиции дверь в дом пенсионеров вскрыли.

- Тело хозяина дома обнаружили в зале, а его супруги - в ванной. Вероятнее всего причина смерти пожилой пары - отравление угарным газом, - рассказала старший помощник руководителя управления СУ СК России по Волгоградской области Наталия Куницкая.

В ходе осмотра места происшествия, участие в котором принимали также сотрудники газовой службы, было установлено, что домовладение отапливалось газовым оборудованием. В этот день оно работало на максимальной мощности. Вентиляция в доме и сам котел, по словам специалистов, находились в исправном состоянии, а причиной скопления угарного газа в доме могли стать закрытые окна.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Надира Коннова

ФОТО: ИА "СоцИнформБюро"