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В Волгограде рядом с поселком ГЭС пожарные ликвидировали возгорание Печать
Скандалы и ЧП Волгоград
10.10.2017 12:25

В Волгограде рядом с поселком ГЭС пожарные ликвидировали возгорание

В социальных сетях волгоградцы, проживающие неподалеку от поселка ГЭС, начали выкладывать фото со столбом черного дыма, взмывающего вверх. Пользователи задавались вопросом, что же такое горит.

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, в 10:18 поступило сообщение о возгорании мусора в районе поселка ГЭС. Прибывшие незамедлительно на место происшествия пожарные расчеты ликвидировали горение в 10:31.

- При пожаре никто не погиб и не пострадал. Причина пожара сейчас устанавливается, - рассказал "СоцИнформБюро" начальник пресс-службы ведомства Дмитрий Уланов.

Надира Коннова
ФОТО: Геннадий Балакин

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