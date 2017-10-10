В Волгограде рядом с поселком ГЭС пожарные ликвидировали возгорание

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, в 10:18 поступило сообщение о возгорании мусора в районе поселка ГЭС. Прибывшие незамедлительно на место происшествия пожарные расчеты ликвидировали горение в 10:31.

- При пожаре никто не погиб и не пострадал. Причина пожара сейчас устанавливается, - рассказал "СоцИнформБюро" начальник пресс-службы ведомства Дмитрий Уланов.

Надира Коннова

ФОТО: Геннадий Балакин