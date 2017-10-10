Перед судом предстанет предполагаемый виновник страшного пожара под Волгоградом

Уголовное дело было передано на рассмотрение в Городищенский районный суд.

Напомним, что 19 августа пожарные зафиксировали сразу 3 крупных возгорания сухой растительности возле поселков Каменный и Каменный Буерак, а также у коттеджного поселка «Ясен Парк».

На тушение огня были брошены все силы. Спасателям на помощь также был отправлен вертолет Ми-8. Сильный ветер долгое время мешал специалистам ликвидировать огонь из-за чего возникла угроза населенным пунктам.

В ходе проведенной экспертизы на месте происшествия было установлено, что причиной возгорания стал умышленный поджог.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе МВД по региону, подозреваемым в распространении огня оказался 43-летний рабочий.

В тот день он, изрядно приняв на грудь, поджег траву. Его товарищи попытались затушить возгорания, но из-за сильного ветра у них ничего не вышло.

Позже личность подозреваемого была установлена. Его задержали 31 августа.

Полицейским он пояснил, что совершил поджог в состоянии алкогольного опьянения по причине того, что ему не понравился ландшафтный вид.

Теперь мужчине грозит до 8 лет лишения свободы за уничтожение и повреждение чужого имущества.

Юлия Соболева

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области