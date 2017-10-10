В регионе будут судить жестокого сына

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе прокуратуры региона, уголовное дело в отношении 67-летнего жителя Жирновского района направлено в суд.

Мужчину обвиняют в доведении до самоубийства и оставлении в опасности.

Напомним, по данным следствия, подозреваемый жил вместе со своим 88-летним отцом, страдающим серьезным заболеванием суставов. Из-за своего возраста и состояния здоровья пенсионер не мог самостоятельно передвигаться и нуждался в посторонней помощи.

Устав от такой обузы, подозреваемый решил избавиться от немощного родственника.

10 июля 2017 года подвыпивший сын пожелал отцу скорейшей смерти, закрыл его в доме и ушел на несколько дней.

Оставшись без воды и пищи, пожилой мужчина решил покончить жизнь самоубийством. Пенсионера спасли неравнодушные сельчане, которые вовремя забили тревогу.

Спустя пять дней соседи вместе с участковым выбили дверь в дом со стариком и вызвали скорую. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

Расследование уголовного дела проводилось Жирновским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по области.

Жестокий сын признал свою вину. Ожидать суда он будет под домашним арестом.

Полина Макарова

ФОТО: globallookpress