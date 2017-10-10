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Полиция просит волгоградцев помочь "вычислить" подозреваемого Печать
Скандалы и ЧП Волгоград
10.10.2017 14:17

Полиция просит волгоградцев посодействовать в установлении местонахождения подозреваемого

Сотрудники отдела уголовного розыска отдела полиции № 2 по Краснооктябрьскому району разыскивают 35-летнего Аптухина Алексея Анатольевича, зарегистрированного в Липецкой области.

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе ГУ МВД России по региону, мужчина подозревается в совершении серии краж. Подозреваемый искал в интернете объявления о посуточной аренде квартир, после чего договаривался с хозяевами о проживании и похищал ценную бытовую технику.

- В полицию с заявлениями о совершенных преступлениях обратились уже трое потерпевших: двое жителей Краснооктябрьского и один житель Центрального района Волгограда, - рассказали в ведомстве.

Всем, кому что-либо известно о местонахождении подозреваемого, просьба обратиться в полицию.

Надира Коннова
ФОТО: Пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области

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