Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе ГУ МВД России по региону, мужчина подозревается в совершении серии краж. Подозреваемый искал в интернете объявления о посуточной аренде квартир, после чего договаривался с хозяевами о проживании и похищал ценную бытовую технику.

- В полицию с заявлениями о совершенных преступлениях обратились уже трое потерпевших: двое жителей Краснооктябрьского и один житель Центрального района Волгограда, - рассказали в ведомстве.

Всем, кому что-либо известно о местонахождении подозреваемого, просьба обратиться в полицию.

Надира Коннова

ФОТО: Пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области