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Осужденного оштрафовали за татуировку с фашистской символикой Печать
Скандалы и ЧП Волгоград
10.10.2017 14:29

Осужденного оштрафовали за татуировку с фашистской символикой

Один из заключенных активно демонстрировал свастику, которая располагалась на его предплечье.

Факт наличия татуировок с фашистской символикой был обнаружен сотрудниками УФСИН во время работы по выявлению экстремистских настроений среди осужденных.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе УФСИН по региону, в колонии даже была проведена экспертиза. Она подтвердила, что основу для тату составляла фашистская символика.

В результате Волжский городской суд признал осужденного виновным в пропаганде и публичной демонстрации запрещенной символики. Ему был назначен штраф в размере 1000 рублей.

Юлия Соболева
Фото: globallookpress

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