Осужденного оштрафовали за татуировку с фашистской символикой

Факт наличия татуировок с фашистской символикой был обнаружен сотрудниками УФСИН во время работы по выявлению экстремистских настроений среди осужденных.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе УФСИН по региону, в колонии даже была проведена экспертиза. Она подтвердила, что основу для тату составляла фашистская символика.

В результате Волжский городской суд признал осужденного виновным в пропаганде и публичной демонстрации запрещенной символики. Ему был назначен штраф в размере 1000 рублей.

Юлия Соболева

Фото: globallookpress