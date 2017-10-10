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|Под Волгоградом на полях полиция провела масштабный рейд по выявлению мигрантов
|Скандалы и ЧП Волгоград
|10.10.2017 15:35
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Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе ГУ МВД России по региону, в 1,5 км северо-восточнее хутора Краснодонский в Иловлинском районе Волгоградской области в результате рейдовых мероприятий были задержаны и доставлены в Управление по вопросам миграции для проверки и установления личности 21 иностранный гражданин, из них 12 граждан Китайской народной Республики и 9 граждан Республики Узбекистан.
Все мигранты находились на территории России с нарушениями законодательства. 12 граждан Китая и 3 гражданина Узбекистана и вовсе находились на территории России незаконно.
- Всего полицейские составили 39 протоколов об административных правонарушениях. Составленные материалы за уклонение от выезда из РФ по истечении определенного срока пребывания были направлены в суд. По результатам рассмотрения вынесено решение об административном выдворении. В настоящее время граждане помещены в Центр временного содержания иностранных граждан, - рассказали "СоцИнформБюро" в пресс-службе ведомства.
Кроме того, оказалось, что трое граждан Узбекистана ранее уже привлекались к ответственности за нарушение миграционного законодательства, однако уклонились от исполнения своей обязанности. В ближайшее время они будут депортированы за пределы РФ.
Надира Коннова
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