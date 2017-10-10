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38-летняя волгоградка зарезала любвеобильного пенсионера Печать
Скандалы и ЧП Волгоград
10.10.2017 16:20

38-летняя волгоградка зарезала любвеобильного пенсионера

По словам родственников, пожилой человек пользовался успехом у женщин. Несмотря на свой преклонный возраст, он частенько приводил их в обустроенный бокс кооператива.

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе СУ СКР по региону, следственный отдел по Краснооктябрьскому району завершил расследование уголовного дела в отношении 38-летней местной жительницы, которая обвиняется в убийстве пенсионера.

В конце июля этого года обвиняемая на улице встретилась с 76-летним мужчиной и вместе с ним направилась в принадлежащий пенсионеру гараж. В боксе между женщиной и пожилым человеком произошел конфликт. Злоумышленница схватила нож и нанесла им не менее девяти ударов по телу мужчины.

От полученных ранений пенсионер скончался на месте происшествия. Тело убитого на следующий день обнаружили родственники, которые забеспокоились длительным отсутствием пенсионера дома.

- Несмотря на то, что это особо тяжкое преступление было совершено в условиях неочевидности, следователям территориального подразделения СКР, а также криминалистам ведомства во взаимодействии с оперативными сотрудниками полиции понадобилось всего несколько часов, чтобы установить и задержать причастную к расправе над пожилым человеком женщину, - сообщила "СоцИнформБюро" старший помощник руководителя управления СУ СК России по Волгоградской области Наталия Куницкая.

Свой гараж потерпевший оборудовал для «приёма гостей». Там мужчина установил всё необходимое: холодильник, стол со стульями, магнитофон, телевизор с видеопроигрывателем и даже импровизированную кровать. По словам родственников, пенсионер пользовался успехом у женщин. Несмотря на свой преклонный возраст, он частенько приводил их в обустроенный бокс кооператива.

Отсмотрев записи расположенных вблизи камер видеонаблюдения, следователи выяснили, что вечером накануне убийства пенсионер действительно пришёл в гараж не один, а с молодой дамой. При этом парочка шла, держась за руки.

- В ходе тщательного осмотра места происшествия, на одной из многочисленных видеокассет следователи обнаружили написанный от руки номер сотового телефона и женское имя. Выяснив, кому принадлежит указанный номер, оперативники отправились к родственникам владелицы сотового телефона и продемонстрировали им запись с уличных камер видеонаблюдения. Сыщики убедились, что именно эта женщина попала в объектив. Кроме того, они получили неопровержимые доказательства её причастности к убийству, - пояснила Наталия Куницкая.

Оказалось, что вечером 28 июля обвиняемая позвонила своей несовершеннолетней дочери и сообщила, что убила человека. Женщина попросила дочь встретиться встретиться с ней и пришла в окровавленном платье.

Следователи незамедлительно направились к дому злоумышленницы и в ходе обыска в её квартире обнаружили то самое платье. При допросе женщина сразу же призналась в совершении преступления и написала явку с повинной.

Уголовное дело с обвинительным заключением, утвержденным прокуратурой Краснооктябрьского района, направлено в суд для рассмотрения по существу.

Надира Коннова
ФОТО: ИА "СоцИнформБюро"

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Комментарии   

 
0 #1 валерон 10.10.2017 17:35
Статью раэдули, а где причина убийства?
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