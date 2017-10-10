Памятник великого полководца Жукова в Волгограде обгадили голуби

В Волгограде уже не первый месяц идут дорогостоящие работы по благоустройству. Город активно готовят к предстоящим праздникам, посвященным юбилею Сталинградской битвы.

Однако у мэрии, по всей видимости, пока не доходят руки до уборки волгоградских памятников. Это при том, что данная процедура не требует больших финансовых затрат.

К примеру, монумент великому полководцу Георгию Константиновичу Жукову уже длительное время находится в ужасном состоянии. Голова и погоны маршала Советского Союза покрыты толстым слоем птичьих экскрементов.

Данную картину сегодня увидел журналист ИА «СоцИнформБюро» на пересечении проспекта им. маршала Жукова и улицы Хорошева.

В пресс-службе мэрии отметили, что проблема с чистотой памятника действительно есть, поскольку голуби облюбовали это место. По словам представителей администрации, очисткой монумента должна заниматься МБУ "ЖКХ" Дзержинского района.

В ведомстве журналистов заверили, что в будущем состоянию бюста маршала Жукова и прилегающей к нему территории будет уделено больше внимания.

По мнению председателя комитета по культуре Волгоградской областной думы Александра Осипова, горожанам стоит и самим периодически выходить на уборку памятников.

- Вообще этим занимается департамент городского хозяйства. Они должны следить за состоянием всех памятников города. Но не стоит строго их судить. Это вполне рядовая ситуация, когда голуби гадят на памятники. Граждане могут сами проявлять инициативу в этом плане. Ничего не мешает людям самим взять стремянку, тряпку и выйти на уборку памятника. Также в этой работе можно привлекать школьников, волонтеров. Волгоградцы должны и сами заботится о своём городе, а не ждать кого-то, - рассказал депутат.

Известно, что Георгий Константинович Жуков внес большой вклад в Сталинградскую победу. С 29 августа по 3 октября 1942 годы он присутствовал в городе и лично руководил Сталинградским фронтом.

Регион в феврале будет с размахом праздновать 75-летие Сталинградской победы. В город-герой будут посещать известные люди, чиновники разного ранга и туристы. Все они будут въезжать в Волгоград прямо по той дороге, на которой и расположен монумент.

Юлия Соболева

Фото: ИА «СоцИнформБюро»