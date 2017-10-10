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|Автовладельцы жалуются на оставленный после укладки труб песок вместо асфальта
|Скандалы и ЧП Волгоград
|10.10.2017 17:24
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Как сообщает "СоцИнформБюро", на пересечении улиц 8-ой Воздушной Армии и Симонова после укладки труб котлован, который был разрыт на проезжей части, просто засыпали песком. Причем этого песка настолько много, что в итоге колеса автомобилей не выдерживают уготованного ресурсоснабжающей организацией испытания, и застревают.
Такая же участь постигает и пешеходов, потому что песок располагается прямо на пешеходном переходе. Что же мешало восстановить дорожное покрытие в короткие сроки? За разъяснением по этому вопросу журналисты обратились в ООО "Концессии теплоснабжения".
- Обратная засыпка траншеи на пересечении ул. 8-й Воздушной и ул. Симонова была произведена в первых числах октября. Специалисты произведут благоустройство данного участка с восстановление асфальтового покрытия до конца текущей недели. Задержка в проведении данных работ была связана с перераспределением техники и рабочих на другие объекты. Компания приносит извинения автовладельцам за доставленные неудобства, - прокомментировали в ООО "Концессии теплоснабжения".
Работы, предшествующие порчи дорожного покрытия, велись компанией в рамках реконструкции теплотрассы - на старом участке трубопровода диаметром 500 мм по улице Симонова.
Напомним, что ранее 50 дней пришлось провести жителям микрорайона Семь ветров без горячей воды, поскольку компания "Концессии теплоснабжения" шесть раз срывала сроки подачи воды.
От ГВС жителей микрорайона отключили 10 августа. Обещанная сначала 30 августа подача горячей воды не произошла в квартирах жителей Дзержинского района, поскольку ее ограничение официально продлили сначала до 9, затем до 17, а потом и вовсе до 26 сентября. Однако в ночь на 26 сентября произошел порыв в двух метрах от реконструированной теплотрассы - на старом участке трубопровода диаметром 500 мм по ул. Симонова, и из-за замены поврежденного участка срок снова сдвинулся. В итоге подача горячей воды возобновилась в полном объеме только 29 сентября.
Надира Коннова
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