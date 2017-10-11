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Под Волгоградом задержали браконьера с почти стометровой сетью Печать
Скандалы и ЧП
11.10.2017 09:36

Под Волгоградом задержали браконьера с почти стометровой сетью

В Октябрьском районе полицейские остановили «восьмерку», в салоне которой находилась рыба и сети.


Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе ГУ МВД России по региону, 29 сентября стражи порядка задержали 42-летнего жителя Светлоярского района за рулем «ВАЗ-2183». При досмотре салона авто полицейские обнаружили 73 рыбы частиковых пород, а также 90-метровую ставную лесковую сеть высотой свыше трех метров с мелкими ячейками.

Среди незаконно добытого улова была щука, зеркальный карп, линь, карась, плотва, окунь.

Установлено, что мужчина рыбачил в реке Аксай-Есауловский.

Задержанный сознался в содеянном и пояснил, что ловил рыбу не для продажи, а для себя.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. За незаконный улов браконьеру грозит арест сроком до 6 месяцев.

Отметим, стражи порядка регулярно сообщают о случаях браконьерства на водоемах региона.

Так, совсем недавно в Кумылженском районе полицейские задержали двоих безработных сельчан, которые с помощью электроудочек добыли на реке Хопер 125 штук рыб разных видов.

По данному факту также возбуждено уголовное дело. За незаконный вылов мужчинам грозит ответственность в виде штрафа до одного миллиона рублей либо лишения свободы на срок от двух до пяти лет.

Полина Макарова
ФОТО: globallookpress

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