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|Под Волгоградом задержали браконьера с почти стометровой сетью
|Скандалы и ЧП
|11.10.2017 09:36
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Среди незаконно добытого улова была щука, зеркальный карп, линь, карась, плотва, окунь.
Установлено, что мужчина рыбачил в реке Аксай-Есауловский.
Задержанный сознался в содеянном и пояснил, что ловил рыбу не для продажи, а для себя.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. За незаконный улов браконьеру грозит арест сроком до 6 месяцев.
Отметим, стражи порядка регулярно сообщают о случаях браконьерства на водоемах региона.
Так, совсем недавно в Кумылженском районе полицейские задержали двоих безработных сельчан, которые с помощью электроудочек добыли на реке Хопер 125 штук рыб разных видов.
По данному факту также возбуждено уголовное дело. За незаконный вылов мужчинам грозит ответственность в виде штрафа до одного миллиона рублей либо лишения свободы на срок от двух до пяти лет.
Полина Макарова
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