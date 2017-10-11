В центре Волгограда автоледи устроила тройное ДТП

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе ГУ МВД России по региону, в минувший вторник в 18-30 28-летняя девушка-водитель автомашины "Хендэ Гетс" следовала по ул. Рокоссовского со стороны ул. Невской в сторону ул. Ткачёва. На пересечении с ул. Двинской автоледи выехала на перекрёсток на запрещающий сигнал светофора и столкнулась с автомашиной "ВАЗ-2108". После столкновения иномарка наехала на остановившуюся на запрещающий сигнал автомашину "Киа Сид".

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадала 31-летняя пассажирка автомашины "Киа Сид". Молодую женщину с травмой головы доставили в больницу.

Надира Коннова

ФОТО: ИА "СоцИнформБюро"