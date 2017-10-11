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|Под Волгоградом машинисты пытались похитить топливо из тепловоза
|Скандалы и ЧП
|11.10.2017 10:17
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Заместитель Волгоградского транспортного прокурора утвердил обвинительное заключение в отношении трех волгоградцев по делу о покушении на кражу группой лиц по предварительному сговору.
Двое обвиняемых являлись сотрудниками Эксплуатационного локомотивного депо М. Горький Приволжской железной дороги.
По данным следствия, мужчины решили сливать бензин из тепловозов для дальнейшей перепродажи. К себе в подельники они решили привлечь своего знакомого с автомобилем.
- Машинист и его помощник сливали топливо из тепловоза и передавали канистры стоящему у вагонов приятелю, впоследствии намереваясь реализовать его в Волгограде, - рассказали в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры.
Всего обвиняемым удалось слить около 360 литров дизельного топлива стоимостью 14 000 рублей, когда их заметили сотрудники Волгоградского управления МВД на транспорте.
В результате было возбуждено уголовное дело. Прокуратурой оно направлено в Иловлинский районный суд. Похитителям топлива грозит до 5 лет лишения свободы.
Юлия Соболева
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