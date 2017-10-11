ОАО ЕДКММ
Под Волгоградом машинисты пытались похитить топливо из тепловоза Печать
Скандалы и ЧП
11.10.2017 10:17

Под Волгоградом машинисты пытались похитить топливо из тепловоза

Сотрудники локомотивного депо М. Горький успели слить из бака тепловоза около 360 литров дизеля, пока их не заметили полицейские.

Заместитель Волгоградского транспортного прокурора утвердил обвинительное заключение в отношении трех волгоградцев по делу о покушении на кражу группой лиц по предварительному сговору.

Двое обвиняемых являлись сотрудниками Эксплуатационного локомотивного депо М. Горький Приволжской железной дороги.

По данным следствия, мужчины решили сливать бензин из тепловозов для дальнейшей перепродажи. К себе в подельники они решили привлечь своего знакомого с автомобилем.

- Машинист и его помощник сливали топливо из тепловоза и передавали канистры стоящему у вагонов приятелю, впоследствии намереваясь реализовать его в Волгограде, - рассказали в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры.

Всего обвиняемым удалось слить около 360 литров дизельного топлива стоимостью 14 000 рублей, когда их заметили сотрудники Волгоградского управления МВД на транспорте.

В результате было возбуждено уголовное дело. Прокуратурой оно направлено в Иловлинский районный суд. Похитителям топлива грозит до 5 лет лишения свободы.

Юлия Соболева
Фото: Южная транспортная прокуратура

Следующая >
 

Понравилась новость? Поделись с друзьями!

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Архив новостей

 

Самое читаемое

Баннер
Баннер
Баннер

Последние комментарии

добавить на Яндекс

Новости Волгограда и Волгоградской области. Новости за сегодня, криминальные новости, чрезвычайные происшествия, экономика, политика, персоны и многое другое...

© Все права на материалы сайта принадлежат редакции СоцИнформБюро. Перепечатка допустима только при наличии прямой гиперссылки на сайт.

Информационное агентство СоцИнформБюро. 16+

Свидетельство о регистрации ИА № ТУ34-00512 от 15 мая 2013г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Волгоградской области и Республике Калмыкия.

Телефон 8 (961) 685-20-68, Адрес: 400048, Россия, Волгоград, просп.Жукова, д.100, Email: info(0)volgasib.ru

Реклама на сайте

Баннер
Рейтинг@Mail.ru