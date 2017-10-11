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В Волжском водитель грузовой Газели сбил пешехода Печать
Скандалы и ЧП Волгоград
11.10.2017 10:28

Водитель Газели сбил человека

ДТП произошло накануне вечером на улице Горького.

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе ГУ МВД России по региону, 10 октября в 18:45 28-летний водитель на автомашине "ГАЗ-2790" следовал по ул. Горького со стороны ул. Логинова в сторону ул. Коммунистической. Напротив дома № 28 по ул. Горького водитель наехал на 50-летнего пешехода, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате происшествия пешеход получил травмы и был доставлен в ГБ-1 города Волжского.

Надира Коннова
ФОТО: ИА "СоцИнформБюро"

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