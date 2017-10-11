В социальной сети Facebook волгоградка Алина Духовная опубликовала пост с прикрепленными к нему фотографиями, на которых запечатлены погнутые знаки "Пешеходный переход". По словам жительницы Ворошиловского района, все эти безобразия появились после начала ремонтных работ одной из ресурсоснабжающей организации. "Вновь удивляют трубоукладчики Ворошиловского района. На этот раз - особой нелюбовью к знакам пешеходного перехода на Профсоюзной. Интересно, по окончании ремонтных работ восстановят, как было, или оставят так? Ну, а у нас всё через так...", - говорится в сообщении Алины Духовной. Как рассказала волгоградка корреспонденту "СоцИнформБюро", в настоящее время ведутся работы на ул.Профсоюзной. При этом, определить, кто именно ведет свою деятельность, не понятно, так как никаких табличек и вывесок об организации не наблюдается. - Визуально - желтые передвижные секции забора и черные пластиковые трубы довольно большого диаметра, - поделилась жительница Ворошиловского района. При этом горожанка отметила, что знаки оказались погнутыми после начала ремонтных работ. Мы обратились в ООО "Концессии теплоснабжения", которые подтвердили, что деятельность ведется от их компании. Однако в том, что знаки повредили именно рабочие подрядной организации, подтвердить не могут. - На улице Профсоюзной в Ворошиловском районе есть наш объект. Но это не значит, что рабочие подрядной организации повредили знаки, указанные на фото. Говоря о нашем объекте, по завершению там работ благоустройство будет произведено, - прокомментировали в пресс-службе ресурсоснабжающей организации. Напомним, что о данной компании "тепло" вспоминают ежедневно и жители Дзержинского района. Вот уже на протяжении почти двух недель волгоградцы, как автомобилисты, так и пешеходы, на дороге на пересечении улиц 8-ой Воздушной Армии и Симонова застревают в наспех засыпанном песке. После укладки труб котлован, который был разрыт на проезжей части, просто засыпали песком. Причем его настолько много, что в итоге колеса автомобилей и ноги горожан не выдерживают уготованного ресурсоснабжающей организацией испытания, и застревают. Специалисты "Концессии теплоснабжения" заверили журналистов, что произведут благоустройство данного участка с восстановлением асфальтового покрытия до конца текущей недели. В компании отметили, что задержка в проведении данных работ была связана с перераспределением техники и рабочих на другие объекты и принесли извинения автовладельцам и пешеходам за доставленные неудобства. Надира Коннова

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