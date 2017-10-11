Волгоградские дворы станут долгостроями?
Один из приоритетных федеральных проектов, в рамках которого идет благоустройство волгоградских двор....
Елена Слесаренко возглавит штаб «Юнармии»
Председатель регионального комитета по молодежной политике подтвердила свой переход на должность рук....
|Жители Ворошиловского района жалуются на поврежденные знаки "Пешеходный переход"
|Скандалы и ЧП Волгоград
|11.10.2017 11:00
|
"Вновь удивляют трубоукладчики Ворошиловского района. На этот раз - особой нелюбовью к знакам пешеходного перехода на Профсоюзной. Интересно, по окончании ремонтных работ восстановят, как было, или оставят так? Ну, а у нас всё через так...", - говорится в сообщении Алины Духовной.
Как рассказала волгоградка корреспонденту "СоцИнформБюро", в настоящее время ведутся работы на ул.Профсоюзной. При этом, определить, кто именно ведет свою деятельность, не понятно, так как никаких табличек и вывесок об организации не наблюдается.
- Визуально - желтые передвижные секции забора и черные пластиковые трубы довольно большого диаметра, - поделилась жительница Ворошиловского района.
При этом горожанка отметила, что знаки оказались погнутыми после начала ремонтных работ.
Мы обратились в ООО "Концессии теплоснабжения", которые подтвердили, что деятельность ведется от их компании. Однако в том, что знаки повредили именно рабочие подрядной организации, подтвердить не могут.
- На улице Профсоюзной в Ворошиловском районе есть наш объект. Но это не значит, что рабочие подрядной организации повредили знаки, указанные на фото. Говоря о нашем объекте, по завершению там работ благоустройство будет произведено, - прокомментировали в пресс-службе ресурсоснабжающей организации.
Напомним, что о данной компании "тепло" вспоминают ежедневно и жители Дзержинского района. Вот уже на протяжении почти двух недель волгоградцы, как автомобилисты, так и пешеходы, на дороге на пересечении улиц 8-ой Воздушной Армии и Симонова застревают в наспех засыпанном песке. После укладки труб котлован, который был разрыт на проезжей части, просто засыпали песком. Причем его настолько много, что в итоге колеса автомобилей и ноги горожан не выдерживают уготованного ресурсоснабжающей организацией испытания, и застревают.
Специалисты "Концессии теплоснабжения" заверили журналистов, что произведут благоустройство данного участка с восстановлением асфальтового покрытия до конца текущей недели. В компании отметили, что задержка в проведении данных работ была связана с перераспределением техники и рабочих на другие объекты и принесли извинения автовладельцам и пешеходам за доставленные неудобства.
Надира Коннова
Понравилась новость? Поделись с друзьями!
-
11:46
Пьяный волгоградец по телефону «заминировал» самарский банк
-
11:00
Жители Ворошиловского района жалуются на поврежденные знаки "Пешеходный переход"
-
10:50
С 30 октября в двух районах Волгограда появится выделенная полоса
-
10:42
В день рождения Павла Дурова появился русский Telegram
-
10:28
В Волжском водитель грузовой Газели сбил пешехода
-
10:17
Под Волгоградом машинисты пытались похитить топливо из тепловоза
-
09:59
В центре Волгограда автоледи устроила тройное ДТП
-
09:36
Под Волгоградом задержали браконьера с почти стометровой сетью
-
07:57
В Волгограде подвели итоги народного голосования за лучший парк города
-
05:09
Россиянки проиграли Финляндии
-
04:34
Ушел из жизни экс-капитан «Торпедо» Сергей Пригода
-
03:30
Вместо футбола наркотики и петушиные бои
-
01:37
«Молодежка» проиграла Сербии. Видео
-
10.10.2017 17:24
Автовладельцы жалуются на оставленный после укладки труб песок вместо асфальта
Самое читаемое
-
11:00
Жители Ворошиловского района жалуются на поврежденные знаки "Пешеходный переход"
-
10:28
В Волжском водитель грузовой Газели сбил пешехода
-
10:17
Под Волгоградом машинисты пытались похитить топливо из тепловоза
-
09:59
В центре Волгограда автоледи устроила тройное ДТП
-
09:36
Под Волгоградом задержали браконьера с почти стометровой сетью
-
10.10.2017 17:24
Автовладельцы жалуются на оставленный после укладки труб песок вместо асфальта
-
10.10.2017 16:39
Памятник великого полководца Жукова в Волгограде обгадили голуби
Последние комментарии
-
38-летняя волгоградка зарезала любвеобильного пенсионера
-
Статью раэдули, а где причина убийства? >>
-
-
Активисты развенчали мифы и заблуждения относительно перевода часов в Волгограде
-
В Волго-Ахтубинскую пойму выпустили 40 гибридных фазанов
-
Бакланы против фазанов. >>
-
-
В Волгограде два года разыскивают попавшего в секту мужчину
-
С каких это пор наличие литературы говорит о принадлежности к СИ. Если так рассуждать, то большинство ... >>
-
-
В регионе будут судить жестокого сына
-
Опечатка в возрасте >>
-
-
За 10 дней в Волгограде должны установить больше 80 остановок
-
Лажа >>
-
-
На Самарском разъезде меняют схему движения
-
Да что за копипаст на всех ресурсах? Везде написано как съехать с 3 продольной - этим и так проблем никогда ... >>
-
-
Под Волгоградом на полях полиция провела масштабный рейд по выявлению мигрантов
-
Надо своих трудоустраивать , автоматизироват ь труд. >>
-
-
С 30 октября в двух районах Волгограда появится выделенная полоса
-
Сделайте места для парковок! Пусть хоть платные. >>
-