Пьяный волгоградец по телефону «заминировал» самарский банк

Полиция Котельниковского района задержала 36-летнего мужчину по подозрению в ложном сообщении об акте терроризма.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе МВД по региону, 10 октября 2017 года подвыпивший подозреваемый позвонил в службу поддержки клиентов банка в Самарской области.

По телефону он стал настойчиво требовать объяснений, почему ему задерживают зачисление заработной платы. Не получив ответа, мужчина сообщил, что здание заминировано.

В ходе оперативных мероприятий личность лжетеррориста была установлена. Его удалось задержать в Котельниковском районе, где он трудился вахтовым методом на стройке.

В результате в отношении мужчины возбудили уголовное дело. Теперь за пьяную выходку ему грозит до 3 лет лишения свободы.

Юлия Соболева

Фото: globallookpress