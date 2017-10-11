ОАО ЕДКММ
Пьяный волгоградец по телефону «заминировал» самарский банк Печать
Скандалы и ЧП Волгоград
11.10.2017 11:46

Пьяный волгоградец по телефону «заминировал» самарский банк

Мужчина позвонил в отделение банка и стал требовать объяснений по поводу задержки его зарплаты. Не получив ответа, он заявил о минировании здания.

Полиция Котельниковского района задержала 36-летнего мужчину по подозрению в ложном сообщении об акте терроризма.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе МВД по региону, 10 октября 2017 года подвыпивший подозреваемый позвонил в службу поддержки клиентов банка в Самарской области.

По телефону он стал настойчиво требовать объяснений, почему ему задерживают зачисление заработной платы. Не получив ответа, мужчина сообщил, что здание заминировано.

В ходе оперативных мероприятий личность лжетеррориста была установлена. Его удалось задержать в Котельниковском районе, где он трудился вахтовым методом на стройке.

В результате в отношении мужчины возбудили уголовное дело. Теперь за пьяную выходку ему грозит до 3 лет лишения свободы.

Юлия Соболева
Фото: globallookpress

Следующая >
 

Понравилась новость? Поделись с друзьями!

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Архив новостей

 

Самое читаемое

Баннер
Баннер
Баннер

Последние комментарии

добавить на Яндекс

Новости Волгограда и Волгоградской области. Новости за сегодня, криминальные новости, чрезвычайные происшествия, экономика, политика, персоны и многое другое...

© Все права на материалы сайта принадлежат редакции СоцИнформБюро. Перепечатка допустима только при наличии прямой гиперссылки на сайт.

Информационное агентство СоцИнформБюро. 16+

Свидетельство о регистрации ИА № ТУ34-00512 от 15 мая 2013г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Волгоградской области и Республике Калмыкия.

Телефон 8 (961) 685-20-68, Адрес: 400048, Россия, Волгоград, просп.Жукова, д.100, Email: info(0)volgasib.ru

Реклама на сайте

Баннер
Рейтинг@Mail.ru