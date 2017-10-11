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|Пьяный волгоградец по телефону «заминировал» самарский банк
|Скандалы и ЧП Волгоград
|11.10.2017 11:46
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Полиция Котельниковского района задержала 36-летнего мужчину по подозрению в ложном сообщении об акте терроризма.
Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе МВД по региону, 10 октября 2017 года подвыпивший подозреваемый позвонил в службу поддержки клиентов банка в Самарской области.
По телефону он стал настойчиво требовать объяснений, почему ему задерживают зачисление заработной платы. Не получив ответа, мужчина сообщил, что здание заминировано.
В ходе оперативных мероприятий личность лжетеррориста была установлена. Его удалось задержать в Котельниковском районе, где он трудился вахтовым методом на стройке.
В результате в отношении мужчины возбудили уголовное дело. Теперь за пьяную выходку ему грозит до 3 лет лишения свободы.
Юлия Соболева
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