Как стало известно "СоцИнформБюро", хозяйка животного не может забрать своего питомца уже неделю. Испуганная и голодная собака бегает по территории аэропорта, а служба поиска багажа отказалась изначально что-либо сделать для его поимки.

Женщина прилетела 2 октября из Норильска, где и сдала своего питомца в багаж, однако во время разгрузки в Домодедово пес сбежал.

Руководитель ассоциации по правам и защите животных "Зооправо" Анастасия Федюнина рассказала корреспонденту "СоцИнформБюро", как в настоящее время происходят в "Домодедово" поиски животного.

- На сегодняшний момент хозяйка вместе с кинологом ищут собаку на территории аэропорта. Женщине выдали пропуск и она пытается найти своего питомца. До этого аэропорт не реагировал на просьбы пассажирки. Хозяйка собаки утверждает, что она обращалась в службы аэропорта "Домодедово", но её только переключали, перенаправляли, отмахивались от нее. То есть действий в отношении поиска собаки предпринято не было. Поэтому женщина обратилась к зоозащитным организациям, в частности, к нам, для того, чтобы мы попытались ей посодействовать.

Аэропорт вчера также дал согласие на доступ на территорию ловца. Когда собака будет обнаружена, то её успокоят наркозом, чтобы она не убежала опять. Пока на это время собака не найдена, хотя вчера сотрудники аэропорта утверждали, что собаку эту они видят, она там бегает. Они идентифицируют её по яркому необычному ошейнику.

Скорее всего владелица собаки будет подавать на аэропорт в суд. Фактически сотрудники аэропорта нанесли женщине моральные страдания, поэтому хозяйка животного будет требовать денежную компенсацию. В ближайшее время мы подготовим досудебное требование к аэропорту, - рассказала Анастасия Федюнина.

Надира Коннова

ФОТО: Globallookpress