Больше года продолжается поиск пропавшего без вести камышанина

Следственный комитет по Волгоградской области продолжает расследование уголовного дела по факту исчезновения 20-летнего Антона Рыбальченко из Камышина.

Напомним, что 17 августа 2016 года молодой человек находился на дачном участке №492 общества «Волжский дали», где собирал урожай.

Он должен был вернуться домой в Камышин на рейсовом автобусе в 18:00 в этот же день. Но на автобус в Камышин парень так и не сел.

До настоящего времени место нахождения юноши неизвестно. На даче молодой человек оставил свой мобильный телефон. За сутки до своего странного исчезновения Антон удалил свою страницу из социальной сети.

Активные поиски студента велись в прошлом году при поддержке волонтеров, десантников, водолазов и правоохранительных органов. Дачные массивы также прочесывали кинологи с собаками, однако найти Антона так и не удалось.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе СК по региону, у следователей есть основания полагать, что Антон мог стать жертвой преступления.

Намерений покидать свой дом он не высказывал, раньше надолго без предупреждения не уходил и пропал внезапно.

Отметим, что Антон являлся студентом местного филиала ВолгГТУ. Весной прошлого года парень окончил первый курс вуза. Вредных привычек у него не было.

В день исчезновения молодой человек был одет в футболку светлого цвета с коротким рукавом, светло-желтые шорты до колен и сине-зеленые сланцы. При себе имел темную наплечную сумку.

Следователи просят всех, кто что-либо знает о местонахождении юноши, позвонить по телефону 8-960-880-01-57 или «02».

Юлия Соболева

Фото: СУ СК по Волгоградской области