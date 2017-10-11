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|В Волгограде трое вымогателей три часа издевались над подростком
|Скандалы и ЧП Волгоград
|11.10.2017 13:10
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Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, во вторник, 10 октября в полицию обратилась жительница Краснооктябрьского района. Заявительница рассказала, что ее 14-летнего сына удерживали в квартире по улице Еременко, избивая его и вымогая деньги.
Полицейские установили, что злоумышленниками оказались трое 15-летних знакомых потерпевшего, двое из которых состоят на учете в ПДН. Подростки привели потерпевшего в квартиру одного из них и начали избивать его, требуя деньги в сумме 3 тысячи рублей. Все это продолжалось в течение трех часов. Отпустили парня лишь после того, как он пообещал им принести эту сумму.
- Когда мальчик пришел домой, то мать увидела на его теле синяки и ссадины и сразу обратилась в полицию. Установлено, что потерпевший воспитывается в благополучной семье, - рассказали в пресс-службе ведомства.
В настоящее время все собранные по данному делу материалы переданы в регинальный СУ СК России для принятия процессуального решения.
Надира Коннова
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