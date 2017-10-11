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В регионе осудили иностранца за взятку полицейскому Печать
Скандалы и ЧП
11.10.2017 13:12

В регионе осудили иностранца за взятку полицейскому

К крупному штрафу приговорен гражданин одной из республик ближнего зарубежья за попытку дачи взятки сотруднику полиции.


Как сообщила ИА «СоцИнформБюро» старший помощник руководителя управления СУ СК России по региону Наталия Куницкая, полиция задержала иностранца в сентябре этого года в Среднеахтубинском районе Волгоградской области.

Следствием установлено, что гражданин одной из республик ближнего зарубежья взял на работу двух своих соотечественников без соответствующих патентов. Для составления протоколов работодателя и его нелегальных подсобных рабочих доставили в полицию.

Чтобы избежать штрафных санкций, один из незаконно трудившихся мигрантов предложил начальнику отдела 20 тысяч рублей.

Майор полиции сообщил о случившемся в дежурную часть МВД. Иностранца задержали.

Суд назначил взяткодателю наказание в виде штрафа в размере 150 тысяч рублей.

Напомним, ранее редакция сообщала, согласно данным Генеральной прокуратуры, в 2017 году в Волгоградской области отмечаются наибольшие темпы сокращения массива преступлений, среди которых и взяточничество. Стоит добавить, что число подобных преступлений уменьшается и в целом по стране. Как следует из доклада, размещенного на сайте правовой статистики, количество взяток в Российской Федерации снизилось на 55,9 % (с 5 609 до 2 472).

Полина Макарова
ФОТО: globallookpress

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