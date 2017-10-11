В регионе осудили иностранца за взятку полицейскому



Как сообщила ИА «СоцИнформБюро» старший помощник руководителя управления СУ СК России по региону Наталия Куницкая, полиция задержала иностранца в сентябре этого года в Среднеахтубинском районе Волгоградской области.

Следствием установлено, что гражданин одной из республик ближнего зарубежья взял на работу двух своих соотечественников без соответствующих патентов. Для составления протоколов работодателя и его нелегальных подсобных рабочих доставили в полицию.

Чтобы избежать штрафных санкций, один из незаконно трудившихся мигрантов предложил начальнику отдела 20 тысяч рублей.

Майор полиции сообщил о случившемся в дежурную часть МВД. Иностранца задержали.

Суд назначил взяткодателю наказание в виде штрафа в размере 150 тысяч рублей.

Напомним, ранее редакция сообщала, согласно данным Генеральной прокуратуры, в 2017 году в Волгоградской области отмечаются наибольшие темпы сокращения массива преступлений, среди которых и взяточничество. Стоит добавить, что число подобных преступлений уменьшается и в целом по стране. Как следует из доклада, размещенного на сайте правовой статистики, количество взяток в Российской Федерации снизилось на 55,9 % (с 5 609 до 2 472).

Полина Макарова

ФОТО: globallookpress