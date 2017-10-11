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За изнасилование ребенка житель Волгограда идет под суд Печать
Скандалы и ЧП
11.10.2017 13:10

За изнасилование ребенка житель Волгограда идет под суд

В суд предано уголовное дело в отношении 57-летнего мужчины, который на улице схватил и изнасиловал 7-летнюю девочку.

Сотрудники следственного отдела по Красноармейскому району завершили расследование уголовного дела в отношении местного жителя. Он обвиняется в изнасиловании несовершеннолетней.

Согласно материалам уголовного дела, вечером 21 мая 2017 года мужчина встретил 7-летнего ребенка на безлюдной улице. Девочка была без присмотра взрослых. Злоумышленник силой схватил ее и надругался.

Очевидцем происшествия стала случайная прохожая, которая сразу бросилась на педофила и ударила его по спине садовым предметом.

Как рассказали ИА "СоцИнформБюро" в пресс-службе СК по региону, от испуга злоумышленник бросился бежать. Найти его полицейским удалось через несколько часов.

Теперь насильника ожидает суд. Свою вину он полностью признал. До вынесения приговора обвиняемый будет находиться под стражей.

Юлия Соболева
Фото: СК по региону

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