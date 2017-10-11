Активист обвинил замглаву Волгограда в пренебрежении законом

Волгоградский активист Андрей Гусий заявил о пренебрежение законом администрацией Волгограда. Речь идет о снимке, который выложил на своей странице в социальной сети Facebook замглавы Волгограда Алексей Волоцков. Как сообщает "СоцИнформБюро", депутат по Краснооктябрьскому району, замглавы Волгограда Алексей Волоцков накануне выложил в сеть фото в качестве отчета после посещения одной из строительных площадок Волгограда. "Сегодня по приглашению руководителя союза строителей Волгоградской области А.В. Назарова посетил строительную площадку интересного строительно-инвестиционного проекта - ЖК "Александрийский"", - написал Алексей Волоцков. Данный снимок вызвал бурную реакцию у пользователей, которые заметили, что "существует техника безопасности, которая суммарно регламентирована несколькими нормативными документами". Активист Андрей Гусий поделился с корреспондентом, что от увиденного у него возникли следующие вопросы: что делает человек без каски на строительной площадке? Что делает человек без страховки на краю достаточно высокого этажа где нет ограждений? Что он вообще делает на строительной площадке, принадлежащей частной компании? Кому она аффилирована? - С утра наткнулся на фото. У меня возник вопрос равноправия, а также трагических случаев на различных строительных площадках, в том числе и на новом стадионе. По сути, не должно законодательство зависеть от должности и знакомых. По сути, нарушение на лицо. По этому поводу уже написано заявление в прокуратуру. Другой вопрос что он вообще там делает. Объект строится частным подрядчиком. Не сдается, не закончен, то есть "события", как такого, нет. Чей объект и каким образом строится, что интересует чиновника - непонятно. Вопрос аффилированости - пока оставим. Может быть нам Алексею Анатольевичу, как и губернатору, охрану нанять? В первую очередь, чтобы его обезопасить вот от таких безалаберных поступков, которые могут оставить регион без замглавы города?, - задается вопросом активист. Андрей Гусий отметил, что не только из соображений опасений за жизнь Алексей Волоцкого подано заявление, но и исходя из понимания того, что "закон один для всех". - Будь это "простой смертный", а не Алексей Анатольевич, то штрафы и проверки бы не заставили бы себя долго ждать. Да и к вопросу опасений за жизнь и здоровье Алексея Анатольевича, осмелюсь напомнить, что последнее халатное отношение к Закону вылилось в трагическую гибель ребенка в фонтане. Похоже, что пренебрежение Законами — норма для некоторых представителей администрации, - отметил активист. Мы связались для полноты картины с Алексеем Волоцковым. Замглавы Волгограда уверяет, что был в каске, однако снял, чтобы сделать фотографию. - Я уже написал в Facebook, что был в каске, просто снял, чтобы сделать снимок. Я в ней очень смешно выгляжу. Конечно, меры предосторожности были соблюдены, без этого компания просто не пускает на объект. А вообще вам делать нечего, лучше бы что-то доброе написали, - прокомментировал Алексей Анатольевич. Надира Коннова

ФОТО: Личная страница Алексея Волоцкова в социальной сети Facebook Следующая >