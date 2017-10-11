ОАО ЕДКММ
В Волгоградской области зарегистрировали две вспышки АЧС Печать
Скандалы и ЧП Волгоград
11.10.2017 15:03

В Волгоградской области зарегистрировали две вспышки АЧС

Россельхознадзор вновь сообщает о двух вспышках африканской чумы свиней на территории региона.

Опасное инфекционное заболевание было выявлено сотрудниками надзорного ведомства после проведения лабораторных исследований.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе Россельхознадзора, пробы для исследования были взяты у домашних свиней подсобного хозяйства в Суровикинском районе.

Для подтверждения диагноза биологический материал направлен в ГНУ ВНИИВВиМ города Покров Владимирской области.

Также вспышка была зарегистрирована у животных подсобного хозяйства села Мирошники Котовского района Волгоградской области.

На данный момент в хозяйствах проводят меры по недопущению распространения АЧС.

Инспекторы Россельхознадзора напоминают, что за действие или бездействие, повлекшее возникновение африканской чумы, предусмотрена административная и уголовная ответственность.

Отметим, что для людей данный вирус опасности не представляет. Для предупреждения распространения инфекции необходимо строго соблюдать профилактические меры и немедленно сообщать обо всех случаях заболевания свиней в государственные ветеринарные учреждения.

Юлия Соболева
Фото: Администрация Волгоградской области

< Предыдущая   Следующая >
 

Понравилась новость? Поделись с друзьями!

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Архив новостей

 

Самое читаемое

Баннер
Баннер
Баннер

Последние комментарии

добавить на Яндекс

Новости Волгограда и Волгоградской области. Новости за сегодня, криминальные новости, чрезвычайные происшествия, экономика, политика, персоны и многое другое...

© Все права на материалы сайта принадлежат редакции СоцИнформБюро. Перепечатка допустима только при наличии прямой гиперссылки на сайт.

Информационное агентство СоцИнформБюро. 16+

Свидетельство о регистрации ИА № ТУ34-00512 от 15 мая 2013г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Волгоградской области и Республике Калмыкия.

Телефон 8 (961) 685-20-68, Адрес: 400048, Россия, Волгоград, просп.Жукова, д.100, Email: info(0)volgasib.ru

Реклама на сайте

Баннер
Рейтинг@Mail.ru