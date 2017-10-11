В Волгоградской области зарегистрировали две вспышки АЧС

Опасное инфекционное заболевание было выявлено сотрудниками надзорного ведомства после проведения лабораторных исследований.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе Россельхознадзора, пробы для исследования были взяты у домашних свиней подсобного хозяйства в Суровикинском районе.

Для подтверждения диагноза биологический материал направлен в ГНУ ВНИИВВиМ города Покров Владимирской области.

Также вспышка была зарегистрирована у животных подсобного хозяйства села Мирошники Котовского района Волгоградской области.

На данный момент в хозяйствах проводят меры по недопущению распространения АЧС.

Инспекторы Россельхознадзора напоминают, что за действие или бездействие, повлекшее возникновение африканской чумы, предусмотрена административная и уголовная ответственность.

Отметим, что для людей данный вирус опасности не представляет. Для предупреждения распространения инфекции необходимо строго соблюдать профилактические меры и немедленно сообщать обо всех случаях заболевания свиней в государственные ветеринарные учреждения.

Юлия Соболева

Фото: Администрация Волгоградской области