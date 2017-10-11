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В Волгограде будут судить владельца конопляной фермы Печать
Скандалы и ЧП
11.10.2017 15:42

В Волгограде будут судить владельца конопляной фермы

Прокуратура направила в суд уголовное дело о незаконном культивировании и хранении наркосодержащих растений.


Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе прокуратуры региона, жителя Краснооктябрьского района города-героя обвиняют в незаконном культивировании, хранении и торговле коноплей.

Установлено, что 43-летний волгоградец на территории своего домовладения разбил плантацию наркосодержащих растений. В июне 2017 года полицейские обнаружили в его дворе 79 кустов конопли. При этом выяснилось, что мужчина тщательно ухаживал за ними.

Кроме того, обвиняемый из указанного растения изготовил марихуану, которую хранил и распродавал.

Плантатор сознался в содеянном. Сейчас он находится под стражей. В скором времени волгоградца ждет суд.

В качестве наказания ему грозит до 8 лет лишения свободы.

Полина Макарова
ФОТО: globallookpress

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