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|В Волгограде будут судить владельца конопляной фермы
|Скандалы и ЧП
|11.10.2017 15:42
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Установлено, что 43-летний волгоградец на территории своего домовладения разбил плантацию наркосодержащих растений. В июне 2017 года полицейские обнаружили в его дворе 79 кустов конопли. При этом выяснилось, что мужчина тщательно ухаживал за ними.
Кроме того, обвиняемый из указанного растения изготовил марихуану, которую хранил и распродавал.
Плантатор сознался в содеянном. Сейчас он находится под стражей. В скором времени волгоградца ждет суд.
В качестве наказания ему грозит до 8 лет лишения свободы.
Полина Макарова
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